وطن النهار

نظم مركز اجلال لخدمات كبار السن عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الندوة العلمية الرقمية بعنوان «الاحتفال بحقوق كبار السن الابطال» والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يُصادف الأول من أكتوبر من كل عام .

وشارك في الندوة عدد من الخبراء وممثلي الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية والباحثين المختصين بقضايا كبار السن ومشكلاتهم. وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن محمد من خلال مشاركته الندوة أن هذه الندوة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي نظمتها المؤسسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين . وأوضح علي حسن أن الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن، حيث ستتناول حماية كبار السن من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، والوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم .

كما أشار إلى أن الندوة تهدف إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة. وعرض علي حسن ما تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين . بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، ولأهمية العمل التطوعي في تقديم المساندة الإدارية والفنية الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمسنين بدرجة يتم من خلالها تحقيق الأهداف العامة للجمعية، وتحقيق السياسات والأهداف العامة الكويت في رفع مستوى الخدمة والرعاية والتأهيل المقدمة للمسنين.

وقال علي حسن ومما لا شك فيه أن الاهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع . مضيفا أن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تولي اهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث إن اهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، وإن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها وفي مقدمتها نشر ثقافة حقوق الإنسان تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن ويأتي ذلك من قناعةالجمعية بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .

وتطرق علي حسن الى الهدف من انشاء الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حيث تهدف الجمعية الى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية علي النحو التالي

تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين «رجال نساء» من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين. تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم. نشر الوعى بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التى تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتخفيض أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار والسعي لإعطائهم نفس الميزات التي تمنح للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. المشاركة فى توفير البديل لأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويجية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

العمل على اتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم لهذا الدور في سبيل انجاحة وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم واوضح على حسن ان نظام التدخل المبكر للمسنين الهدف منه رفع معدل السن وايجاد بيئية صالحة صحيا واجتماعيا وبيئيا لافراد المجتمع في مختلف مراحل العمر طفولة وشيخوخة وتوعية افراد المجتمع ووقايتهم من اخطار وامراض واعراض الشيخوخة وكيفية التكيف والتعامل مع متغيراتها وتقديم الخدمات النوعية والمتخصصة والشاملة وتطوير اعراضها مع المؤسسات المختلفة . وقال علي حسن هناك مراحل تنفيذية يجب العمل بها وهي تنفيذ برنامج صحي وقائي لتوعية الافراد بالحفاظ على صحتهم في مختلف مراحل العمر وتنفيذ برنامج الوقاية من الأمراض والآفات باتباع برنامج غذائي وممارسة الرياضة توتنفيذ مادة المهارات الحياتية بوزارة التربية من مناهج رياض الاطفال وحتى التعليم الجامعي وتنفيذ برنامج ديني توعوي لكيفية مواجهة المشاكل والظواهر السلبية من واقع تعاليم الدين الاسلامي وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في مؤسسات الدولة وكيفية الموازنة بين الحياة العملية والمهنية والحياة الاجتماعية.

وتنفيذ برامج الرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن بعد التقاعد وعند بلوغهم 65 سنة وتنفيذ حملة اعلانية واعلامية لنشر ثقافة توفير بيئية صحية صالحة لجميع الافراد في مختلف مراحل العمر .

وقال علي حسن يتساءل الكثير عن كيفية اكتشاف طاقات كبار السن والاجابة تكون في عمل مركز معلومات وبنك معلومات متكامل وقاعدة بيانات لجميع المواطنين والمقيمين من الولادة وحتى بلوغ مرحلة الشيوخة وكبر السن الطفولة والدراسة والعمل والتقاعد ونظام التدخل المبكر ونشر ثقافة المجتمع والشيوخة النشطة.

وأوضح علي حسن لا يأتي هذا في تفعيل طاقات كبار السن وكيفية تفعيلها من مسؤولية الدولة وافراد ومؤسسات المجتمع المدني والافراد والاسرة وجمعيات النفع العام.

وفي ختام محاضرته تقدم علي حسن بالشكر لمركز إجلال لخدمات كبار السن وعضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والشكر موصول للدكتورة حياة ملاري رئيسة المركز والعاملين معها على تلك الجهود الجبارة لخدمة كبار السن كما شكر جميع المشاركين في الندوة.

وقال علي حسن من هذا المقام يجب ان اشكر احد الابطال في خدمة كبار السن الا وهو رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم إبراهيم طاهر البغلي هذا الرجل الذي اعطى الكثير من ماله وصحته في سبيل خدمة كبار السن اسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناته كما اشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الفاضلة هند الصبيح على تقديها كل التسهيلات لجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حتى تقوم الجمعية بدورها في خدمة ورعاية وتأهيل كبار السن وعلى رعايتها لانشطة الجمعية .

