عربيات ودوليات

اتهامات كثيرة وجهتها المعارضة المصرية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك للنظام كان أبرزها ملف التوريث بجانب العند السياسي في شخص الرئيس، وتجاهل تجهيز أجيال جديدة للمشاركة السياسية اضافة الى انفراد حزب واحد فقط بمقاليد السلطة.

لا يعرف كثيرون مدى صدق تلك الاتهامات خاصة مع الحديث عن تورط بعض الوزراء في ملف التوريث بشكل خاص ولعل أحد أبرز تلك الأسماء كان وزير الشباب والرياضة الأسبق د. علي الدين هلال، أحد أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل بتوليه منصب أمين الاعلام في الحزب خلال الفترة من 2006 وحتى 2011.

النهار حرصت على اللقاء مع د. هلال في حوار مطول كشاهد على تاريخ وحقبة زمنية مهمة شهدتها مصر.

كشف هلال في الحلقة الأولى لـالنهار أن مبارك نفى له تماما في اتصال هاتفي معه عام 2003 ما يتردد عن ملف التوريث أو تجهيز نجله جمال مبارك للحكم وقال له بالنص ما حدث في سورية لن يحدث في مصر وأكد له يقينا أنه لا يوجد أي نية على الاطلاق لتوريث نجله حكم مصر.. لكن الأمر بعد ذلك تغير كثيرا وتحديدا مع عامي 2008 و2009 مع تغير رد فعل مبارك تجاه التوريث من النفي القاطع الى مقولته ردا على سؤال صحافي أميركي له عن من يخلفك فكانت الاجابة الله أعلم.

وكشف الوزير المصري السابق أن مبارك لم يكن قادرا على حكم البلاد خلال أخر 3 أعوام من رئاسته بسبب تقدمه في السن وتراجع حالته الصحية فلم يعد قادرا على أن يمسك بجميع الخيوط وانتقل الحكم الى أشخاص آخرين.

وشدد على أن الخطأ الأكبر لمبارك هو جلوسه على كرسي الرئاسة 30 عاما وهو ما كان السبب الأبرز في سقوط هذا النظام بجانب أسباب أخرى ترجع لعدم حسم نفي التوريث خلال الأعوام الأخيرة من حكمه، واصفا تزوير انتخابات برلمان 2010 بأنها كانت خطأ كبيرا تسبب في اندلاع ثورة يناير التي استغلتها جماعة الاخوان لاسقاط النظام. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. لماذا انتقدت تسمية الوزراء السابقين خلال عهد مبارك بـرموز نظام؟

أنا ضد هذا الوصف لأنه أمر خطأ لأن الوزراء الذين عملوا خلال عهد مبارك وكنت أنا أحدهم كنا نخدم بلادنا ولم نكن نخدم نظاماً أو شخصاً، وكان لي دور سياسي خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات وقبله خلال عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فنحن خدمنا مصر لسنوات طويلة وفي أكثر من عهد فهذا الوصف خطأ تماما، والوزراء الذين خدموا الوطن خلال عهد مبارك أو قبله أو حتى بعده قدموا المطلوب منهم كل في اختصاصه.

البعض تحدث عن ظلم التاريخ لمبارك والوزراء الذين عملوا في عهده..هل ترى أن الرئيس الأسبق ظلم تاريخيا بالفعل؟

رغم أني لست من محبي العبارات القوية بأن مبارك ظلم تاريخيا الا أن الاجابة نعم تعرض مبارك لظلم من المؤرخين خلال عامي 2011 و2012 لأنهما شهدا أحداثا سياسية صعبة مرت بها مصر والتاريخ وقتها تأثر بحالة الهيجان العاطفي وكان المود العام للمجتمع وقتها هو الهجوم على مبارك، ولكن اليوم أي مؤرخ يكتب التاريخ عن مبارك فسيقول كلاما مغايرا تماما لما كان ينشر عن مبارك خلال عام 2011 فمبارك قدم للمحاكمة في تهمة قتل المتظاهرين وبرأ منها، ولكن الحكم من قبل التاريخ على أي رئيس لا يكون لحقبة محددة بل تقييم عام ولكن في بعد ثورة 25 يناير نعم ظلم مبارك تاريخيا، وبدا حسني مبارك ومن عمل معه في عامي 2011 و2012 الشياطين الذين أجرموا وبعض الناس ومنهم وزراء دخلوا ساحات القضاء الا أن الغالبية العظمى منهم برأوا وحدث أيضا في هذا الوقت نوع من اغتيال الشخصية للبعض وتم توجيه اتهامات مرسلة لهم لا سند لها وأيضا تم تبرأتهم، ومن حرض على أحداث يناير وتوجيه الاتهامات الجزافية المرسلة كان جماعة الاخوان المسلمين وبعض العناصر المتطرفة من الشباب الذين أرادوا هدم كيان الدولة، والقانون برأ أغلب ومعظم من قدموا للمحاكمة من خدموا البلد في عهد الرئيس مبارك.

وهناك أعضاء من الحكومة الحالية كانوا مشاركين في نظام مبارك وكانوا أعضاء في لجان عليا في الحزب الوطني المنحل، والسؤال المهم الذي يجب أن يعرف الجميع اجابته هو أن وزراء عهد مبارك كيف كان يتم اختيارهم؟ والاجابة كانت النزاهة والجدارة والعطاء ولم يكن هناك وزير سيئ السمعة.

ملف التوريث من أكثر الملفات التي انتقد بسببها مبارك ومن عمل معه، حتى أن الاتهامات وجهت لكم شخصيا بأنكم كنتم ضمن المشاركين في تلميع نجله جمال سياسيا وأنك كنت مهندس التوريث.. ما حقيقة ذلك؟

الرئيس مبارك نفى لي تماما هذا الأمر في حديث هاتفي مطول معه كان عام 2003 حينما حادثته عن ملف التوريث، وقال لي بالنص اللي بيحصل في سورية ميحصلش في مصر - في اشارة الى تولي بشار الأسد رئاسة سورية خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد وقتها-، وهذا كان تأكيد تام من الرئيس مبارك على عدم وجود توريث لنجله جمال، وبالنسبة لي لم أحضر أو أسمع عن أي اجتماع أثير فيه حتى موضوع التوريث.

ولكن في عامي 2008 و2009 لم يعد ينفي الرئيس مبارك هذا الأمر، وفي حوار شهير له مع صحافي أميركي يدعى تشارلي روز حينما سأله الصحافي، هل تعد ابنك جمال مبارك للحكم أو لماذا يلمع نجلك سياسيا؟ فكان الرد من مبارك هو أنني لم أتحدث معه في هذا الشأن، وفي اجابة على سؤال آخر عمن سيخلفك في حكم مصر؟ كانت الله أعلم، وربما كانت الاجابة وقتها التي أكدت عدم حسم مبارك لنفي التوريث خلال هذا الحوار كانت من خلال اجابته على سؤال هل يجب أن يكون رئيس مصر المقبل من المؤسسة العسكرية بأنها كانت ليست بالضرورة وهذا الأمر فتح الباب مرة أخرى عن ملف التوريث.

رجال الرئيس.. مصطلح سياسي ارتبط بنظام مبارك وبشكل واضح بعد عام 2002 وظهور جمال مبارك في المشهد السياسي وأنهم من كانوا يحكمون مصر فعليا..ما حقيقة هذا الأمر؟

أولا للاجابة على هذا السؤال عليك أن تعرف تماما أن الرئاسة في مصر ليست متمثلة في شخص الرئيس فقط فمصر دولة مؤسسات والرئاسة مؤسسة قوية تضم عدة جهات وأشخاصاً ولها تقاليد وأركان وقواعد ولكن يظل الرئيس هو الترس القوي في عجلة مؤسسة الرئاسة، وأعتقد أن ما ذكرته صحيح عن وجود رجال بدأوا يحكمون مصر بالفعل ولكن كان في آخر 3 أعوام من عهد الرئيس مبارك وكان ذلك بسبب مرض الرئيس مبارك وكبر سنه فلم يعد يتمكن من الامساك بكل الخيوط التي تسرب بعضها الى أشخاص آخرين. وأعتقد أن الخطأ الأكبر للرئيس مبارك هو أنه ظل في حكم مصر 30 سنة فهي مدة كبيرة للغاية وخطأ سياسي كبير وهو ما كان سبب في سقوط نظام مبارك وهو ما كان سبب أيضا في وجود شخصيات تقوم بحكم مصر في وجوده لأنه مرض وكبر في السن ولم يعد قادرا على العطاء.

أسباب السقوط

حكم نظام مبارك 30 عاما شهدت البلاد خلالها استقرارا سياسيا وأمنيا.. لماذا سقط خلال أيام قليلة؟

السبب الأول والرئيس كما قلت هو وجود مبارك في الحكم لـ30 سنة فهي مدة حكم مبالغ فيها من وجهة نظري، والسبب الثاني يرجع لطول مدة القيادات الرئيسية المحيطة برئيس الدولة حيث حدث نوعا من التشيخ للنظم السياسية، والسبب الثالث أيضا هو عدم وجود أجيال تالية وشابة قادرة على أخذ فرصتها ومنعها من أخذ مواقع القيادة، ولاشك أن السبب الرابع يعود الى عدم نفي موضوع التوريث بشكل حاسم، والسبب الخامس كان تدخل الثروة في السلطة وتواجد رجال الأعمال بما يخدم مصالحهم من خلال القرارات التشريعية.

لماذا لجأ نظام مبارك الى تزوير الانتخابات النيابية في 2010؟

ما حدث كان خطأ سياسيا كبيرا، وكل من شارك في الاعداد لهذه النتيجة الظالمة يقع على عاتقهم مسؤولية ما حدث في ثورة يناير 2011، وربما لا يعرف كثيرون أن الحزب الوطني لم يكن هو المسؤول عن تلك الانتخابات واختيار أسماء المرشحين عنه حتى بل كان أشخاص خارج الحزب الوطني هم من تولوا ادارة ملف انتخابات مجلس الشعب 2010، ولم يحدث أن أسماء المرشحين لعضوية البرلمان يتم اختيارها بدون أن تعرض على الحزب الوطني وفي انتخابات 2000 و2005 جميع الأسماء التي دخلت البرلمان تحت راية الحزب الوطني تم عرضها جميعا وكان يتم الانتقاء والاختيار بعناية والاستبعاد لمن هو غير صالح فكانت الأمور مدروسة، الا أنه في انتخابات برلمان 2010 لم تعرض علينا الأسماء حتى، ومن غير المقبول أن يكون أكثر من 98 في المئة من برلمان 2010 من الحزب الوطني في الوقت الذي كانت فيه أصوات المعارضة في برلمان 2005 تمثل أكثر من 25 في المئة من البرلمان وهذا الأمر كان ظاهرة، فبرلمان 2005 كان به حياة سياسية قوية وأصوات معارضة الا أننا عدنا في انتخابات 2010 للسيطرة على البرلمان من قبل حزب واحد.

وقبل انتخابات البرلمان 2010 كنت في أحد اجتماعات الحزب الوطني قبلها تقريبا بـ6 أشهر وحذرت من توجه البعض للهيمنة والاستحواذ الكامل على البرلمان وقلت لهم نصا محدش هيصدق ده لا جوه ولا بره مصر ولكن للأسف لم ينصت لكلامي أحد وقتها.

العند السياسي كان أحد الاتهامات القوية التي وجهت للرئيس الأسبق.. هل كان بالفعل مبارك عنيدا؟

اتهام باطل وأمر خطأ تماما، فالرئيس مبارك كان شخص ينصت جيدا للحديث وخلال عملي معه كان مستمع جيد ولا يقاطعك أثناء الحديث ولم يكن يعبر عن رأيه الا بعد أن يسمع وجهة نظرك كاملة ثم يرد هو عليها ولا أعتقد أن الشخص العنيد لديه المقدرة على الاستماع والانصات جيدا وسماع وجهة نظر كاملة بدون أن يقاطعك.

من كان المسؤول في عهد مبارك عن تقدير ورصد المواقف والأزمات؟

كانت مهمة أجهزة أمنية مثل جهاز أمن الدولة وأيضا جهاز المخابرات العسكرية فتلك مهمة مؤسسات وطنية ترصد وتقدر الموقف وتكتب تقاريرها، وتلك المؤسسات لم تقصر في واجباتها تجاه مصر، ومباحث أمن الدولة كتبت تقريرا موسعا رفعته الى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يوم 18 يناير قبل ثورة يناير بأيام قليلة وحذر التقرير من أن موجة المظاهرات القادمة قد يكون لها آثار وخيمة على النظام، كما أشار التقرير لدلالات أحداث تونس، وأنه عندما رفع الجيش حمايته عن رئيس تونس انتهى الأمر وأن تونس نموذج يمكن أن يتكرر في دول أخرى، اذن التقدير السياسي لأزمة ثورة يناير كان موجود، ولكن السؤال الذي لا أستطيع أنا حتى الاجابة عليه لماذا لم تتعامل الدولة ممثلة في أجهزتها مع هذا التقرير بعناية أو هل وصل التقرير الى مكتب الرئيس مبارك وعرض عليه أم لا وان كان التقرير عرض على الرئيس مبارك فماذا كانت التدابير التي اتخذت للتعامل مع موجة المظاهرات التي توقعتها الأجهزة الأمنية في مصر؟ فكل هذه الأسئلة لا أملك الاجابة عليها لا أنني لا أعلم ما حدث حقيقة لأن التقرير لم يعرض علينا في الحزب الوطني ولم يناقش في أي اجتماعات سابقة لثورة يناير، وهذا التقرير اقترح تقديم حلولا اقتصادية وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية.

