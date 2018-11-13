وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

من جانب آخر، غادر البلاد صباح أمس د. برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد أقام مأدبة عشاء رسمية في مطعم أبراج الكويت على شرف رئيس جمهورية العراق الشقيق د. برهم أحمد صالح والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع رئيس جمهورية العراق الشقيق د. برهم أحمد صالح مساء أول من أمس وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات كما بحثا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس العراقي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمقر اقامته بقصر بيان. كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله. واستقبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر.

حضر المقابلات رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.

