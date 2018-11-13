وطن النهار

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أول من أمس مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور محمد علي الحكيم بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ضمن الوفد المرافق له رئيس جمهورية العراق د. برهم صالح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما كما جرى التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. وجدد الخالد التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب العراق الشقيق وحرصها على دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار فيه.

من جانبه ثمن د. محمد الحكيم جهود الكويت وموقفها الثابت في دعم جمهورية العراق معربا عن تقدير بلاده الكبير لمواقف دولة الكويت الصادقة نحو دعم العراق على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير الكويت لدى جمهورية العراق السفير سالم الزمانان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

