وطن النهار

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رسالة من سمو ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة الأمير تشارلز فيليب، للاطمئنان على صحته، متمنياً له موفور الصحة والعافية لمواصلة خدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار.

هذا وقد بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، برسالة جوابية إلى سمو ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة الأمير تشارلز فيليب، عبر فيها عن شكره على هذه الرسالة، مثمناً حرص واهتمام سموه بكل ما من شأنه تعزيز روابط التعاون والعلاقات المتبادلة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

على جانب آخر قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، بعد صدور مرسوم أميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل النائب الأول بتقليد الرتب، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

بعد ذلك هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الضباط الجدد بكلمة جاء فيها «نبارك لكم اليوم، ونهنأكم بحصولكم على ثقة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وكلنا أمل بأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم، وأدعو المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا الوطن المعطاء، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر مراسم التقليد رئــيس الأركان الفـريق الركن محمد الخضر، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش.

