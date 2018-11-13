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لطالما كان رسم القلب الكهربائي التقليدي «ECG» هو المعيار الطبي لتحديد مدى تعرض المريض لخطر الأزمات القلبية «القاتلة»، إلا أن تطبيقا ذكيا حديثا يمكنه توقع حدوث النوبات قبل وقوعها.

وكشفت دراسة طبية أن النوبة القلبية، التي تهدد الحياة، تحدث عندما يتم انسداد الشريان الرئيس تماما، ويمكن أن تحدث الوفاة أو العجز إذا لم تعالج خلال فترة وجيزة جدا.

وأوضحت الدراسة: «إذا كان أحدهم يعاني من ألم في الصدر لأول مرة، فقد يظن أنه مجرد خلل وظيفي أو أمر عارض ولن يذهب إلى غرفة الطوارئ»، إلا أن التطبيق الجديد يمكنه بسهولة توقع حدوث النوبات القلبية قبل وقوعها.

وأشارت الدراسة، أن نتائج تطبيق «AliveCor» جاءت مذهلة بعد مقارنتها برسم القلب الكهربائي التقليدي، كونها جاءت بشكل دقيق. فتخطيط القلب التقليدي يتم من خلال وضع 12 رابطا على جسم المريض لتعقب النشاط الكهربائي للقلب في أماكن مختلفة، في حين أن نظام الهاتف الذكي الجديد يجرى من خلال وضع أصبعين على كل شريحة لقياس النتائج، وهي مرتبطة بالتطبيق الذكي عن بعد.

من جانبه، قال رئيس الفريق البحثي، بيرنت موهلشتاين: «وجدنا أن التطبيق ساعدنا على تشخيص النوبات القلبية بشكل فعال للغاية».

يذكر أنه تم عرض نتائج الدراسة في الدورة العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2018 في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وشهدت الساحة الطبية عددا من التطورات الحديثة في تكنولوجيا تعقب اللياقة البدنية، من خلال دمج بيانات تخطيط القلب في عدد من الأجهزة الموجهة للمستهلك، وكان أبرزها التطبيق الموجود على أحدث ساعة ذكية «أبل واتش3».