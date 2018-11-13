الاخيرة

باشرت لجنة التحقيق الحكومية في الأضرار التي نتجت عن سوء الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأمطار التي هطلت علينا في الأيام القليلة الماضية أعمالها أول من أمس، ومن المتوقع أن يشكل مجلس الأمة في جلسته اليوم الثلاثاء لجنة تحقيق برلمانية للغرض ذاته.

وربما تعد الكويت -في العالم- الدولة الأكثر تشكيلاً للجان التحقيق في التعديات على المال العام وأخطاء الحكومة وسرقات مسؤوليها لكن من دون جدوى، قضايا كثيرة بعضها كانت خسائرها بالمليارات من الدنانير ومع ذلك تحفظ تلك القضايا بالأدراج أو تحفظ بالجهات العدلية لعدم كفاية الأدلة لأن القائمين على التحقيق يرسلون ملفات القضايا وهي مهلهلة و«خالية من الدسم»!

وها نحن أمام هذه الفضيحة الجديدة، فضيحة الكوارث التي خلفتها سوء الادارة الحكومية والتستر على حرامية مناقصات البنية التحتية، وسنقولها من الآن: إذا مضت اللجنتان في الطريق الصحيح فان الاتهام سيطال أصحاب الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية المنغمسة بالفساد، التي لاتنفذ المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها، ومع ذلك تأخذ كامل قيمة العقود المبرمة مع الدولة، وهؤلاء سيجرون معهم المسؤولين في الوزارات المعنية بتلك المشاريع الذين شهدوا بامضاءاتهم القذرة ان المشاريع تمت وفق الأصول.

هل ستسير اللجنتان الحكومية والبرلمانية وفق منهج شفاف يقود لكشف الحقائق؟ أم انهما تسعيان لطمس الحقائق كما تعودنا في قضايا سابقة كثيرة؟

ان قطاعات واسعة من أبناء الشعب الكويتي غير متفاءلة بتاتاً بلجان التحقيق في أي قضية، بل انهم أصبحوا يتندرون في مجالسهم الخاصة وفي وسائل التواصل الاجتماعي حينما يسمعون عن خبر تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة حكومية أو سرقة جديدة تطال المال العام، وآخرها فضيحة الشهادات العليا المزورة! لنسأل أنفسنا اليوم: ما مصير لجنة التحقيق فيها؟ لا أحد يعرف! لكن يكفي أن نعرف ان وزير الدولة أجاب على سؤال برلماني تقدم به أحد النواب بأنه لا يوجد مسؤول بالدولة سواء من كانوا في الوظائف القيادية أو من كانوا في الوظائف الاشرافية شهادته مزورة!

أبعد هذه الاجابة، هل يوجد متفاءل واحد بنتائج لجان التحقيق؟ ان وجدتموه، دلوني عليه.

Zayed.alzaid@gmail.com

