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«1.1.1.1»... ثورة في عالم الإنترنت


كشفت شركة «كلاود فلير» المتخصصة في مجال أمن المعلومات التقنية النقاب عن تطبيقها الجديد «1.1.1.1»، الذي سيشكل ثورة في عالم الإنترنت. وأوضح موقع «زد نت» التقني المتخصص أن تطبيق «1.1.1.1» سيسهل بصورة كبيرة استخدام خدمات الإنترنت على نظام تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».
وسيضمن التطبيق الثوري الجديد خدمات إنترنت سريعة وأكثر أمانا من أي وقت مضى.
ويمنع التطبيق الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من تتبع سلوك المستخدم والتطفل عليه، وتحديدا منعها من أي عمليات استهداف إعلانية للمستخدمين من دون رغبتهم في ذلك.
ويمكن لتطبيق «1.1.1.1» حذف جميع سجلات الاستخدام اليومي للمستخدم، للحفاظ على خصوصيته من أي عملية تطفل يمكن أن تتم على جهازه. كما أشارت شركة «كلاود فلير» إلى أن التطبيق الجديد يمكنه توفير إنترنت أسرع بنسبة 28%.


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