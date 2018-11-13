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الوفيات


باسل عبدالكريم ملا حمد الطيار، 45 عاماً، شيع، الرجال: صباح السالم، ق10، ش1، ج8، م13، ت: 99656380، النساء: الفردوس، ق7، ش1، ج4، م22، ت: 25519698
ساره عبدالوهاب المسيعيد، 21 عاماً، شيعت، الرجال: بيان، ق8، ش1، ج4، م28، ت: 99419084، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش24، م16، ت: 50179995
عبدالرضا قاسم محمد علي، 57 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 51666688، النساء: الدعية، ق3، شارع شوقي، ج39، م11
نجاة سيد مصطفى الرفاعي، زوجة محمد عبدالله عبدالرحمن الصغير، 69 عاماً، شيعت، اليرموك، ق3، الشارع الثاني، ج22، م1، ت: 66666170
فهد منصور الطويل العجمي، 84 عاماً، شيع، الرجال: العقيله، ق3، ش327، م43، ت: 55507555، النساء: هديه، ق4، ش7، م238
محمد عبدالله اكبر البلوشي، 75 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، حسينية البلوشي، الجابرية، ق11، ش108، ت: 66699200
إنا لله وإنا إليه راجعون


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