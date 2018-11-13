أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلا: أحاط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق، وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها مع سمو أمير البلاد، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق والتي تأتي ضمن إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيرا مبعوث رئيس جمهورية النيجر حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية.

ومن جانب آخر استكمل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطط والاستعدادات المعدة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، حيث أطلع وزير الأشغال العامـة وزير الدولة لشؤون البلدية حسـام الرومـي المجلس على الجهود المبذولة لإزالة كافة المعوقات التي تعرقل انسياب صرف مياه الأمطار، والتي تسببت في تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسة والطرق السريعة والأنفاق، كما استعرض المجلس ما قامت به فرق الطوارئ من جهود في سبيل إنجاز مهامها ومسؤولياتها والحد من الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول وإعادة الأمور إلى طبيعتها في المناطق المتضررة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين وتجنب المزيد من الضرر والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، كما أحاط وزير الأشغال العامة المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول كافة الآثار والنتائج التي خلفتها الأمطار وتحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وتضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها العاملون في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، ومختلف الجهات المختصة منها منوهاً بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية والذي يعكس روح المسؤولية الوطنية العالية، متمنياً السلامة للجميع في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وإزاء معالجة الآثار والخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية واتحاد شركات التأمين وغيرها في الجهات المعنية لتتولى إعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين. كما قرر دفع الدية الشرعية لأسرة المرحوم أحمد الفضلي الذي راح ضحية تلك الأمطار.

ثم أحاط وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي المجلس علماً بالإنجاز الذي حققه القطاع النفطي مؤخراً، والذي تمثل في البدء في تصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مسجلاً بذلك إنجازاً وخطوة كبيرة في القطاع النفطي ويعود هذا الإنتاج لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للغاز الجوراسي حوالي 500 مليون قدم مكعبة يومياً وحوالي 175 الف برميل يومياً من النفط الخفيف وقد أشاد وزير النفط بتضافر جهود العاملين في القطاع النفطي في شركة نفط الكويت لتحقيق هذا الإنجاز النوعي وهذه الانطلاقة المتجددة في هذه الصناعة النفطية بما يعزز دور دولة الكويت كمصدر أمن لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط عالي الجودة. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات بالرغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه وحزنه جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين، وأعرب عن مواساته و تعازيه إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين وللشعب الأردني ولأسر الضحايا خاصة، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث التفجير في مدينة الموصل شمال جمهورية العراق، وكذلك الانفجارات التي وقعت في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، وأكد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله مؤكداً ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوأد ظاهرة العنف والإرهاب معرباً عن وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهوريتي العراق والصومال الشقيقين وتأييدهما في كل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وقد أعرب المجلس عن أسفة وتعاطفه إزاء الحرائق التي اندلعت في غابات بولاية كاليفورنيا مؤخراً، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي إلى الشعب التركي أثر انفجار مستودع للذخيرة بمدينة هكاري جنوب شرقي تركيا أخيراً، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.

