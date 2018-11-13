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«الدفاع»: انطلاق تمرين «لؤلؤة الغرب 2018» بالتعاون مع القوات الفرنسية


أعلنت وزارة الدفاع أمس بدء تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) الذي ينفذه الجيش الكويتي بالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة ويستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) من التمارين الدورية التي تنفذ بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية للارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة بالتمرين.
وأكد البيان ان التمرين يأتي لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية من خلال التدريب الجماعي لضمان المحافظة على مستوى الأداء ورفع الكفاءة القتالية لجميع صفوف القوات المسلحة.
وأضاف أنه سوف يتخلل التمرين بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الاديرع الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 17 حتى 29 نوفمبر الحالي.


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