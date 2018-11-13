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كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن دراسة لإنشاء أحواض عملاقة للاستفادة من مياه الأمطار ولتجنيب البلاد خطورة السيول كما حدث في الأيام الماضية.

وقال المنفوحي خلال مداخلة له في جلسة المجلس البلدي أمس والتي ناقشت تداعيات الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد أخيراً ان البلدية وضعت بعين الاعتبار التعاقد مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لإنشاء أحواض عملاقة لتجميع مياه الأمطار فيها على أن يكون هذا المشروع ضمن المخطط الهيكلي للدولة. وأضاف المنفوحي في ردوده على ملاحظات أعضاء البلدي حول عقود النظافة واسهام تقاعس بعض الشركات بانسداد مناهيل الصرف الصحي انه تلقى توجيهات واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة محاسبة المقصرين بعد التحقيق في الأمر وانه عازم على تطبيق ذلك.

وأشار المنفوحي إلى ان مستوى النظافة في الكويت جيد جداً ولكنه ليس ممتازاً، مؤكداً انه لو شركة واحدة تقاعست عن التنظيف يوماً واحداً والله ان الديرة ستخيس. وقال: نحن نعمل من أجل الكويت ويجب تغليض عقوبات المخالفين لشروط النظافة، ونحن نحمل على عاتقنا مهام جهات أخرى فمثلاً انسداد مناهيل الصرف الصحي بالأشجار مسؤولية هيئة الزراعة وكذلك تنظيف الاسطبلات وكبد مسؤولية هيئة الرياضة ومع ذلك نقوم بتنظيفها لوازعنا الوطني.

من جهته، طالب خبير الارصاد الجوية عادل السعدون سرعة إنشاء خندق من جهة الغرب لمدينة صباح الأحمد السكنية لتجميع المياه به ومنعها من التدفق على هيئة سيول للمدينة ناصحاً المواطنين ممن لديهم احواش ساقطة في منازلهم رفع درجات المدخل لتحصينه من تسرب المياه إليه.

وقال السعدون في لقاء مع النهار ان الكويت شهدت أمطاراً في الأيام الماضية لم يسبق لها مثيل منذ 60 عاماً محذراً من تكرار الحالة الجوية نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: خمسة مدن تضررت من الأمطار الأخيرة وهذا يعني أن شبكة الصرف الصحي في البلاد تعمل بشكل جيد وما حدث من سيول في الفحيحيل كان بسبب انهيار سد ترابي شرق الأحمدي ما أدى إلى جرف السيول للتراب واغلاق مناهيل الصرف وغرق المنطقة.