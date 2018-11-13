الأولى

فيما قرر مجلس الوزراء دفع الدية الشرعية لأسرة المرحوم احمد الفضلي الذي راح ضحية الأمطار الأخيرة كلف لجنة تضم ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية واتحاد شركات التأمين وغيرها في الجهات المعنية لتتولى اعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين، على ان ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء خلال اسبوعين.

واستكمل المجلس الذي عقد اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك متابعة تنفيذ الخطط والاستعدادات المعدة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت والمتوقع هطولها على البلاد حيث اطلع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي المجلس على الجهود المبذولة لازالة جميع المعوقات التي تعرقل انسياب صرف مياه الأمطار والتي تسببت في تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسة والطرق السريعة والأنفاق. كما احاط الرومي المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول جميع الآثار والنتائج التي خلفتها الأمطار وتحديد اوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وتضم ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعيتي المهندسين المحامين ازاء معالجة الأثار والخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة.

واستعرض مجلس الوزراء ما قامت به فرق الطوارئ من جهود في سبيل انجاز مهامها ومسؤولياتها والحد من الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول واعادة الأمور الى طبيعتها في المناطق المتضررة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين وتجنب المزيد من الضرر والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

من جانب آخر احاط وزير النفط وزير الكهرباء بخيت الرشيدي المجلس علماً بالانجاز الذي حققه القطاع النفطي أخيراً، والذي تمثل في البدء في تصدير اول شحنه من النفط الخفيف عالي الجودة، وذلك وتحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد مسجلاً بذلك انجازاً وخطوة كبيرة في القطاع النفطي يعزز دور الكويت كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط عالي الجودة.