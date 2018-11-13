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أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا مقدما من النائب شعيب المويزري الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتكون من محور واحد.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس: سيدرج الاستجواب في جدول أعمال جلسة 27 الحالي وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية، اذا لم يقدم طلب استعجال.

واوضح انه من الممكن مناقشة الاستجواب في جلسة الغد أو جلسة الأربعاء في حالة الاستعجال وموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الامة، كما تقضي بذلك اللائحة الداخلية. وقال الغانم جدول أعمال جلسة اليوم تم توزيعه، لكن يمكن اضافة الاستجواب اليه في حال قدم طلب لمناقشته، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس. وبين أن المادة 135 من اللائحة تقول لا يناقش الاستجواب الا بعد مرور 8 أيام وذلك في غير حالة الاستعجال بموافقة المستجوب والمجلس وبالتالي فان مناقشته تحتاج الى قرارين من سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس.

وأضاف أنا أتحدث عن الأمور الاجرائية المتبعة فالاستجواب قدم اليوم (امس الاثنين) وجدول الأعمال وزع يوم السبت، وفي يوم 27 نوفمبر تكون قد مضت فترة الأسبوعين اللائحية على تقديم الاستجواب، ولا يتحقق تأجيله اكثر الا بقرار من المجلس.

من ناحيته بين النائب المويزري ان الاستجواب يأتي على خلفية ما نتج من موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً من غرق بعض المناطق والطرقات وكيف تعاملت وزارات الدولة والجهات التابعة لها لادارة هذه الأزمة.

وقال: الاستجواب من محور واحد هو فشل الدولة في ادارة الكوارث ومواجهة الأزمات، داعياً المبارك الى مواجهة الاستجواب اليوم بجلسة علنية.

وتطرق في الاستجواب الى ان غياب السياسة العامة للحكومة تسبب في حالتي وفاة وكثير من الأضرار المادية في الاملاك العامة والخاصة، وتساءل: كيف لحكومة كهذه ان تتصرف في أزمة أو كارثة لا قدر الله خاصة في ظل الاوضاع الخطيرة التي يعيشها هذا الاقليم الملتهب؟

بدوره، استغرب النائب حمد الهرشاني تقديم عدد من النواب طلب عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات الأمطار رغم أن السلطتين عقدتا اجتماعا موسعا تمت المناقشة فيه بكل هدوء بعيدا عن التكسب الانتخابي والاستعراض اللذين يسعى اليهما من طلب عقد الجلسة الخاصة، وقال المفارقة أن هناك نوابا وقعوا على الجلسة، رغم انهم حضروا الاجتماع المشترك بين الحكومة والمجلس.

وزاد: ان هؤلاء النواب ليس هدفهم الاصلاح ومصلحة المواطنين كما يدعون، إنما هدفهم الاستعراض والضحك على الناس، مؤكدا أن مثل هؤلاء استمرأوا دغدغة مشاعر المواطنين والتكسب الانتخابي، وربما يكون هدفهم أبعد من ذلك، فهم يسعون الى الوصول الى ما يسمونه الحكومة الشعبية، مستغربا خضوع الحكومة لهم رغم أن من بينهم المزورين والمتطاولين والمحرضين على الفوضى والمخالفين للدستور والأعراف والمبادئ.

وأوضح الهرشاني: أن هؤلاء مهما أرضتهم الحكومة وخضعت لطلباتهم فانهم لن يتوقفوا عن ابتزازها، لافتا الى أنهم منذ عامين وهم يقدمون استجوابا تلو الآخر ويبتزون بشكل علني، وطالب الحكومة بان تعرف من وقف معها ولم يطلب مقابل ذلك مالا او معاملات او اي مصلحة اخرى وانا من هؤلاء، وأتحدى من يثبت عكس ذلك.

من جانبه، أعلن النائب رياض العدساني تأييده ودعمه لاستجواب المويزري الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن كارثة الأمطار وعدم قدرة وزارات الدولة والجهات التابعة لها على ادارة الكوارث الطبيعية ومواجهة الأزمات. من جانبه أعلن النائب محمد المطير أنه سيكون من أوائل الموقعين على ورقة عدم التعاون.

وعلق على الاستجواب بقوله: هذا الاستجواب الوحيد الذي يجب الا يناقش بل نذهب للتصويت عليه مباشرة.. لانه نوقش بالأدلة مباشرة امام أعين المواطنين.. فهو استجواب المواقف والذمم للأعضاء.. وعلى المواطنين محاسبة أعضائهم.