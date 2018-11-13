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أعلنت وزيرة الاسكان وزيرة الخدمات د.جنان بوشهري عن تشكيل فرق فنية لحصر الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد أخيراً.

وقالت في بيان صحافي: إن الفرق ستقوم بجولات في جميع قطاعات المدينة لمعاينة الاضرار وفحص الأعمال التي نفذتها الشركات المتعاقد معها على أن ترفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مشيرة الى أن بعض الشركات ستباشر تنفيذ الاصلاحات وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود من دون تحميل المؤسسة أو المال العام أي كلفة مالية.

ولفتت بوشهري الى أن السكنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال لمتابعة الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد، مشيرة الى أنها سترفع تقريرا الى لجنة تقصي الحقائق المحايدة التي شكلها وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، مؤكدة ان المؤسسة ستقدم كامل الدعم لأعمال اللجنة.

وشددت على أن السكنية ستوقع أقصى العقوبات على الشركات المنفذة والتي قد تصل الى شطبها من السجلات وفق ما نصت عليه القوانين في حال ثبت تقصيرها أو تلاعبها في تنفيذ الأعمال، كما سيتم محاسبة المسؤولين في المؤسسة اذا ثبت تراخيهم أو تقصيرهم في متابعة الأعمال الانشائية سواء كانوا من القيادات أو من الموظفين.

وأضافت أن المؤسسة ستتخذ اجراءات داخلية لتشديد الرقابة على تنفيذ العقود المستقبلية وتفعيل اللوائح تجاه الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع أو التي لم تسلمها وفق اشتراطات التعاقد.

وأكدت بوشهري أن حقوق المواطنين لا يمكن التهاون بها، كما لا يمكن القبول بتعريض حياتهم للخطر نتيجة سوء تنفيذ الشركات لعقود البنية التحتية، متوجهة بالشكر الى جميع الجهات الحكومية التي واصلت العمل طوال الأيام الماضية لتجاوز آثار الأمطار والسيول.