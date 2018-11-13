الأولى

قال وزير التجارة خالد الروضان ان الاقتصاد الرقمي أحد اهم التطبيقات الحالية والاكثر استخداما في الشبكة العنكبوتية الانترنت، مبينا انه اصبح احد اهم دعائم الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان امام هذا النوع من الاسواق الناشئة في الكويت مستقبلا كبيرا جدا، مبيناً ان وزارة التجارة تعمل على تهيئة الاطار القانوني والتنظيمي الآمن بما يساهم في تعزيز مقدرة قطاعات الاعمال التنافسية وزيادة فرص نفاذ صادرات الكويت لاسواق العالم الخارجي.

واوضح الروضان، خلال افتتاح منتدى ريادة الاعمال والتحول الرقمي الذي نظمته شركة Ooredoo امس، ان هناك نماذج من الشركات الناشئة التي تم بيعها بملايين الدولارات، منها شركة طلبات، تم بيعها بأكثر من 150 مليون دولار في حين انها بدأت برأس مال 15 الف دولار فقط، اضافة الى شركة كاريدج التي بيعت بصفقة مليونية من خلال استحواذ شركة ديليفري هيرو عليها، معرجا على شركة بوتيكات التي تم بيع جزء منها بأكثر من 70 مليون دولار وغيرها كـ جست كلين و4 sale وغيرها من الشركات.

واعلن عن طرح نماذج الكترونية لتراخيص المحال التجارية مع بداية العام المقبل 2019، اضافة الى العمل على استحداث قانون للتجارة الالكترونية تزامنا مع التطورات الاخيرة. وافاد بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها من يناير 2018 الى يوم امس، بلغت 24.809 طلبا، وتم تأسيس 14.588 شركة وتم اصدار 10.255 رخصة فاعلة. واشار إلى انه من اطلاق التراخيص الحرة متناهية الصغر بلغ عدد تأسيس الشركات الناشئة التي تمارس نشاط التصميم والبرمجة عدد 61 طلب تأسيس وعدد 43 طلب ترخيص. ومن جهة اخرى قال الروضان ان الكويت تبنت انشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية واسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل مؤثر على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة جنبا الى جنب مع الصناعات الكبيرة، لأهميتها في خلق فرص وظيفية، لافتا الى أن تنمية القطاعات الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الارتقاء باقتصادات الدول والارتفاع بالمستوى المعيشي لشعوبها، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة 22 من المؤتمر العربي الدولي اليوم (عربال) المقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحت عنوان تخليد الماضي و احتضان المستقبل. واضاف الروضان ان حكومة الكويت، وضعت الصناعة في رأس اهتماماتها ضمن تطلعات الدولة لرؤية 2035 الاقتصادية.