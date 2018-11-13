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أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بترقية احد موظفي الخارجية الفلبينية المسؤولين عن تهريب عاملات المنازل الفلبينيات في الكويت ابريل الماضي الى رتبة رئيس بعثة دبلوماسية.. اي ما يعادل درجة سفير.

وقال موقع «مانيلا بولتين» ان الرئيس صادق على تعيين إلمر غوزون كاتو، الذي ظهر بأحد فيديوهات تهريب العاملات الفلبينيات، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مكتب المعلومات العامة في وزارة الخارجية الفلبينية في 31 اكتوبر الماضي، غير ان مسألة تعيين كاتو لم تخضع بعد لتدقيق لجنة التعيينات القوية داخل البرلمان الفلبيني. وقد ظهر امس كاتو بعد قيامه بتوزيع الفيديوهات الخاصة بتهريب العاملات الفلبينيات على العديد من وسائل الاعلام المختلفة، ما ساعد في انتشارها، الامر الذي اغضب حكومة الكويت ودفعها الى مطالبة السفير الفلبيني آنذاك ريناتو فيلا بمغادرة البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية آنذاك هذا العمل السري بانه «انتهاك صارخ وخطير للقواعد والانظمة التي تحكم العمل الدبلوماسي، مضيفة ان طرد فيلا كان «ردا على الاعمال غير الدبلوماسية التي قامت بها السفارة الفلبينية، وتشجيع عاملات المنازل الفلبينيات على الفرار من اسر ارباب العمل».