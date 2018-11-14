وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة الفلسطينية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كل الأصعدة.

واقام صاحب السمو امير البلاد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقام الرئيس الفلسطيني بقصر بيان ظهر أمس بمنح سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قلادة الكنعانيين الكبرى من وسام الرئيس محمود عباس، وبمنح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الوشاح الأكبر لوسام دولة فلسطين كما قام بمنح سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الوشاح الأكبر لوسام دولة فلسطين.

وقام الرئيس عباس بمنح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالنجمة الكبرى لوسام نجمة القدس كما قام بمنح وكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد بنجمة القدس من وسام القدس وبمنح رئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله نجمة القدس من وسام القدس، كما قام بمنح نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله نجمة القدس من وسام القدس.

هذا وغادر البلاد بعد عصر امس الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان في وداعه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

