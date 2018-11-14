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الفودري متحدث رسمي متواجد في غرفة العمليات

«الأشغال»: الحفاظ على الأرواح أولوية في مواجهة الأمطار


أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي أن أولوية اللجنة التنسيقية لطوارئ الامطار والسيول التي تم تشكيلها أخيراً لهذا الغرض هي الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في البلاد. وقال الرومي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أول من أمس الاثنين إن الاجتماع ضم جميع ممثلي الجهات الحكومية وذلك لمناقشة التداعيات والتأثيرات والاستعدادات للأمطار المتوقعة الأربعاء «اليوم». وأشار الى حرص اللجنة على التنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة والعمل باجتهاد لتلافي القصور الذي حدث عند هطول الامطار السابقة، مبيناً أنه تم توزيع جميع الآليات بمناطق متفرقة في البلاد بهدف سهولة استدعائها عند الحاجة لها.
وأوضح أنه تم الاتفاق على وجود متحدث رسمي من الدفاع المدني هو العقيد جمال الفودري الذي سيكون متواجدا في غرفة العمليات مضيفاً ان اللجنة مستمرة بالتنسيق والاجتماع.
وأعرب الرومي عن شكره لجميع الجهات التي سطرت أسمى معاني التعاون وعملت واجتهدت أثناء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيراً.


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