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«فنية البلدي»: منع الإعلانات التجارية في شارع الخليج العربي

فايز الزعل
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الأربعاء 14 نوفمبر 2018

أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الكتاب المقدم من شركة ادارة المرافق العمومية بشأن استغلال أسطح مواقف السيارات متعددة الادوار الى الجهاز التنفيذي، كما أحالت للجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من بنك بوبيان بشأن الضوابط والاشتراطات الخاصة لتخصيص اقامة أفرع ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية
ورفضت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة عبد العزيز المعجل الاقتراح المقدم بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة النظافة ونقل النفايات والخاص بحظر بيع المركبات.
ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن اشتراطات الامن والسلامة بجميع الابنية باضافة طفايات الحريق بالسكن الخاص أسوة بالسكن الاستثماري، كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن عدم وضع الاعلانات التجارية في وسط شارع الخليج العربي، فيما ابدت عدم موافقتها على الاقتراح المقدم بشأن ترخيص بصفة مؤقتة في وقت المناسبات للأسر المنتجة ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات التعاونية.


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