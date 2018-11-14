وطن النهار

قال بنك الائتمان الكويتي إن اجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة خلال شهر اكتوبر 2018 بلغ نحو 31?95 مليون دينار. واضاف البنك في بيان صحافي أمس الثلاثاء ان اجمالي قروض المحفظة العقارية خلال الشهر ذاته بلغ 120 ألف دينار، مبيناً ان القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1?74 مليون دينار.

وذكر انه لبناء القسائم الحكومية صرف نحو 20 مليون دينار ولقروض شراء بيوت نحو 4 ملايين دينار. وبين البنك انه تم صرف نحو 251 ألف لتوسعة وترميم السكن الخاص ونحو مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية و24 ألف دينار كقروض ومنح بيوت خرسانية. وأشار الى ان اجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 3 ملايين دينار، موضحا ان البنك صرف نحو 120 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم.

