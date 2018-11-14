وطن النهار

أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تعميماً اداريا حمل الرقم (1017/2018) أمس الأول بشأن تنظيم المخيمات الربيعية للموسم الربيعي لعام (2018/2019) بناء على توصيات لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية. وفي هذا السياق أعلن مدير ادارة العلاقات العامة عبدالمحسن أبا الخيل تحديد البلدية لــ 18 موقعاً بمساحة 616كم2 موزعة في شمال وغرب وجنوب دولة الكويت عبر موقعها الالكتروني الرسمي http://www.baladia.gov.kw، حيث يتاح لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب عبر هذا الموقع الالكتروني وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، اضافة اقامة 3 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم، مشددا بعدم السماح باقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقاً للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.

وكشف أبا الخيل في بيان صحافي عن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (افراد) والتي تضمنت ان يكون طالب الترخيص كامل الاهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما)، لا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، وأن المساحة المحددة لكل ترخيص بحد اقصى 1000م، ان يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 ديناراً لا يتم استردادها، ان يقوم بسداد 300 دينار كتأمين مؤقت يتم اتخاذ اجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الادارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة. وأضاف أنه يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ(Kent) على ان تتولى ادارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 ديناراً رسوماً لصالح البلدية واعادة مبلغ التأمين وفقا للاجراءات المتبعة. وشدد أبا الخيل على أن الترخيص الصادر من البلدية ترخيصاً مؤقتاَ ويجوز للبلدية الغاؤه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون ان تتحمل البلدية أي التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير، وعلى طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من اي معوقات وذلك قبل اجراء الحجز والبلدية اذ تخلي مسؤوليتها عن اي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير، يلتزم طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الالكتروني لمواقع التخييم لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية، يلتزم صاحب الترخيص المؤقت بضرورة ابلاغ البلدية (جهة الترخيص) باخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للاخلاء. وبين أبا الخيل أن اجراءات استرداد مبلغ التأمين بأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب الافراج عن التأمين الكترونيا عن طريق موقع البلدية الالكتروني http://www.baladia.gov.kw مرفقا (صورة من ايصال التأمين صورة من الترخيص صورة من البطاقة المدنية صورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان) وارسال الطلب عن طريق النظام الى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

