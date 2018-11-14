وطن النهار

اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إبقاء خطة الطوارئ بالوزارة في حالة انعقاد دائم ومضاعفة الجهود والاستعداد التام لأي طارئ تحسبا لهطول الامطار في الايام القليلة المقبلة.

وقال الجبري في تصريح صحافي خلال اجتماعه بالقائمين على خطة الطوارئ بوزارة الاعلام أول من أمس الاثنين ان النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وما تضمنه من اشادة وشكر كبيرين للجهات الرسمية ومنها وزارة الاعلام وتسخير جميع الجهود والطاقات للتعامل مع التداعيات المصاحبة لهطول الامطار تنفيذا للخطط التي رسمها مجلس الوزراء واللجان المشكلة «ليعد وساما على صدورنا ومبعث فخر واعتزاز لنا جميعا».

ونوه بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة العليا للطوارئ التي تتضمن عددا من الوزراء الى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الوزير الجبري خلال اجتماعه بالقائمين على خطة الطوارئ بوزارة الاعلام الى التنسيق والمتابعة الدائمين لما خلفه هطول الامطار الغزيرة على البلاد خلال الايام الماضية من اضرار والعمل المستمر على احتوائها «حتى عادت الامور الى طبيعتها».

واشاد بما قامت به قطاعات وزارة الاعلام والجهود المبذولة «بروح الفريق الواحد عبر تفعيل خطة الطوارئ واستنفار جميع الطاقات بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية في استيفاء المعلومات والتوجيهات والتحذيرات عبر شبكة المراسلين بكل شفافية ووضوح بهدف ابقاء المواطن والمقيم على اطلاع دائم ودحض الاشاعات وطمأنتهم».

كما استمع الوزير الجبري خلال الاجتماع الى شرح مفصل عن ما قامت به قطاعات وزارة الاعلام والاعمال التي نفذت من خلال تفعيل خطة الطوارئ من قبل مسؤولي وقيادات الوزارة.

