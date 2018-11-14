وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الاسرة هند الصبيح، أن الكويت تحظى بتجربة رائدة ومتميزة في مجال شبكات الامان الاجتماعي، لافتة إلى أن الدستور يضمن تقديم المساعدات للمواطنين المسنين والمرضى او غير القادرين على العمل، اضافة إلى توفير التا?مينات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية.

وأشارت الصبيح خلال حفل الافتتاح الرسمي للملتقى الثاني لميزانية الاسرة في قاعة سلوى تحت شعار «نظام الحماية والامن الاجتماعي»، إلى أن الملتقى يهدف الى تسليط الضوء على موضوعٍ مهمٍ وحيوي، وهو نظام الحماية والامان الاجتماعي وعلاقته بميزانية الأسرة والدور الذي يجب ان تؤديه من اجل تهيئة وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي للأفراد والاسر المستفيدة من هذا النظام النوعي الذي تقدمه العديد من الحكومات عبر سياسات وبرامج اجتماعية متنوعة تعمل على دعم الضعف والقصور في الدخل المادي لهؤلاء الأفراد والأسر من اجل تحقيق مستوى معيشي لائق يساعدها في مواجهة مشكلة الفقر.

وأوضحت أن نظام الحماية الاجتماعية شهد تطوراً، بحيث ا?صبح ا?حد ا?كثر الأنظمة سخاءً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المساعدات النقدية لسلسلة واسعة جداً من الأفراد، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وا?سر المساجين والأشخاص ذوو الإعاقة والعازبات والنساء غير العاملات والأسر التي تضم طلبةً. وأشارت إلى أن مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الاسرة في هذا الملتقى تأتي ضمن جهود الكويت في العمل على تحقيق اهداف وغايات التنمية المستدامة واهمها القضاء على الفقر وعقد الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة ولعل من ابرز الأولويات الأساسية للدولة تقديم المساعدات الاجتماعية لمختلف الأسر والفئات الاجتماعية من اجل تعزيز دورها في بناء راس المال البشري والخروج من إطار الدعم الى أفق التمكين.

