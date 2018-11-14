وطن النهار

أطلق محافظ مبارك الكبير الفريق أول م. أحمد الرجيب مبادرة «إغناء» لجمعية بلد الخير بحضور مختاري المناطق ورئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية بالإضافة إلى فريق «التواصل» التطوعي برئاسة د. خالد الهيلم.

وأعرب الرجيب عن سعادته عن اطلاق «اغناء» من محافظة مبارك الكبير، باعتبارها مبادرة وطنية تستهدف القضاء على الفقر في الكويت.

وكان الرجيب قد اطلق مبادرة المشروع بالضغط على زر تشغيل المنصة الإلكترونية التي ستكون الوسيط بين المحتاجين والمتبرعين والداعمين لعمل الخير في البلاد. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «بلد الخير» سعد الراجحي ان مبادرة «اغناء» تتضمن خطة للقضاء على الفقر من خلال سد الاحتياجات الاساسية للفقراء من خلال عرضها على المنصة الإلكترونية، مشددا على خصوصية وسرية البيانات الشخصية حيث تكون برقم كل طلب واثبات ما يحتاجه من دعم، بحيث يختار المتبرع المجال الذي يرغب بالمساهمة فيه بما يغني اصحاب الحاجات عن ذل السؤال سواء في المجالات الصحية او التعليمية او السكن او المأكل. واختتم الراجحي كلمته بالتأكد على ان ابواب التكافل في هذا المشروع مفتوحة مع المؤسسات الحكومية والجهات الخيرية والأهلية والافراد بهدف جعل الكويت خالية من الفقر.

