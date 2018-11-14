وطن النهار

برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، ينطلق الملتقى الوقفي الخامس والعشرون للأمانة العامة للأوقاف بفندق الريجنسي يوم الاثنين 19 الحالي تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف»، وتستمر فعالياته على مدار يومين، لاستعراض تجربة الأمانة العامة للأوقاف في خدمة الوقف منذ تأسيسها قبل خمسة وعشرين عاما، بالإضافة إلى التجارب الوقفية الأخرى لبعض المؤسسات الخيرية العالمية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة أن مشاريع الأمانة العامة للأوقاف اتسعت خلال مسيرتها لتشمل معظم متطلبات تنمية المجتمع في كل مجالاته. وفي مقدمتها خدمة القرآن الكريم وعلومه ورعاية المساجد والتنمية العلمية، وتنمية البيئة والتنمية الصحية والأسرية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم، فضلاً عن إسهامات الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع الدعوية والإنتاجية والإغاثية حول العالم. ودورها المميز في تنسيق العمل الوقفي بين الدول الإسلامية، بعد تكليف دولة الكويت - ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف - بمهمة «تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف»، من المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية، في جاكرتا عام 1997.

