وطن النهار

في اطار مسؤوليتهما المجتمعية والإنسانية والوطنية، وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اتفاقية تعاون مع «فريق البحث والانقاذ الكويتي التطوعي» لمدة عام قابلة للتجديد، بهدف دعم أنشطته التطوعية والوطنية والإنسانية في خدمة الوطن والمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ المنكوبين في حالات الطوارئ.

وقال مدير عام الهيئة الخيرية م. بدر الصميط في تصريح صحافي عقب مراسم توقيع الاتفاقية إنه نظرا لما تمر به البلاد من ظروف مناخية استثنائية نتج عنها معاناة كبيرة للعديد من المواطنين والمقيمين وخسائر في الأرواح والممتلكات، قررت الهيئة توقيع هذه الاتفاقية لتكون إطاراً للتعاون مع الفريق التطوعي الذي يضم كوادر وطنية مدربة على البحث والإنقاذ ، وتقوم الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بتبني الفريق ودعم أنشطته في مجال إنقاذ الحالات المتضررة من الحوادث والكوارث ومساعدة المنكوبين جَّراء أي ظروف قد تمر بها البلاد مستقبلاً.

وأضاف م. الصميط: إن فريق البحث والإنقاذ الكويتي التطوعي من الفرق التطوعية المتخصصة في عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ المنكوبين ، ويضم في عضويته متطوعاً أكثر من 60 مع سياراتهم، وإنه من منطلق الأهداف المشتركة للطرفين واستشعاراً منهما لمسؤوليتهما الوطنية تجاه الوطن بمواطنيه ومقيميه، التقت إرادتهما وتوجهاتهما على القيام بهذه المسؤولية المشتركة للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين. وأضاف م. الصميط إنه تم الاتفاق مع الفريق على أن يقدم للهيئة قائمة أولية بالاحتياجات الضرورية الخاصة بعمل الفريق وتجهيزاته من معَّدات وأدوات متخصصة وغيرها لمساعدة الفريق على أداء مهماته بكفاءة. وتابع المدير العام قائلاً : إن الهيئة وفق هذه الاتفاقية لن تدخر جهداً في تزويد الفريق بالتجهيزات والمعدات اللازمة وتوجيه قنواتها الإعلامية للإعلان عن جهود الفريق وأرقام هواتف الطوارئ، لافتاً إلى أنها تدرس إمكانية تخصيص أحد مقراتها في المناطق الجنوبية ليكون مركزاً لقيادة عمليات الفريق أثناء فترات الأزمات والطوارئ الكبرى. وأعرب عن تقديره لمبادرات الجهات الخيرية والفرق التطوعية وفزعتها الوطنية والإنسانية في هذا الإطار، مؤكداً أن الهيئة لن تتوان عن تقديم أية مساعدات من أجل تخفيف حدة أزمة الأمطار على المواطنين والمقيمين.

وأشار م. الصميط إلى إن الكويت بلد الخير والعطاء، ونحن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى حافظ لها من كل شر ومكروه لما تقدمه من مشاريع وبرامج صحية وتعليمية وإغاثية إلى المجتمعات الفقيرة والمتضررة في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات. وأوضح أن مسيرة الخير والعطاء جعلت من الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً بفضل الله ثم بفضل ما تتمتع به من سياسة خارجية متميزة، أرسى دعائمها الإنسانية سمو أمير البلاد وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رسخ في نفوس أبنائه روح المبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتطوعية، لتعبر الكويت بعطائها الحدود لإغاثة شعوب العالم ومؤازرتها في المحن والشدائد. وبدوره أعرب رئيس فريق الإنقاذ الكويتي التطوعي (بادر) سالم حمادة عن شكره لمسؤولي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتوقيع الاتفاقية التي تستهدف دعم الفريق وتوفير كافة الإمكانات ومساعدته على أداء مهامه التطوعية لمساعدة الناس وإنقاذ المفقودين والمنكوبين في الأزمات.

وأضاف حمادة أن اتفاقية التعاون هذه جاءت بعد تداعيات أزمة السيول والأمطار الغزيرة التي عصفت بالكويت أخيراً وكذلك لدعم عمل الفريق مستقبلا ، مشيرا إلى أن فريق (بادر) مسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تسجيله في منظومة الكوارث العالمية ومهمة الفريق الأساسية إنقاذ العالقين والمنكوبين في الحوادث والأزمات وكذلك البحث عن المفقودين ، لافتا إلى دور الفريق يعد الخط الثاني للانقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية العديدة كالإطفاء والطوارئ الطبية ورجال الأمن والمرور والحرس الوطني. وأشاد حمادة بدور الفريق خلال أزمة الأمطار الأخيرة، مؤكدا أنهم يتلقون 40 بلاغا في اليوم وأن أعضاء الفريق منتشرون في جميع أنحاء الكويت، وأنهم مدربون على عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين وتم تأهيلهم بدورات مختلفة. ولفت إلى أن الفريق جاهز لأي أمر طارئ وعلى أهبة الاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة نهاية الأسبوع ، مشيدا بفزعة الشعب الكويت للتطوع خلال الأزمة الأخيرة وبالإقبال الشديد على التطوع بالفريق لكنهم لا يقبلون إلا الاشخاص المدربين على البحث والانقاذ حتى لا تحدث ربكة وأخطاء، متابعا: نحن متواجدون على مدار الاربع والعشرين ساعة ونتدخل كمجاميع لمساعدة المنكوبين والعالقين. وأكمل: لا نجبر أحدا على التطوع ونرحب بالجميع وبكل من لديه رغبة في عمل الخير، مبينا أن لديهم جميع المعدات الخاصة بالإنقاذ.

