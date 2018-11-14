وطن النهار

حال فقدان النصاب دون تمديد جلسة مجلس الأمة امس لمناقشة تداعيات ازمة الامطار، فتم ارجاء بحثها الى جلسة اليوم الاربعاء.

وكان مجلس الامة وافق خلال جلسته امس على التمديد للجنة المالية حتى نهاية ديسمبر المقبل من اجل تقديم تقريرها النهائي حول الاسس التي بني عليها برنامج الاستدامة الاقتصادي.

وزكى المجلس خلال الجلسة نفسها عدداً من لجانه المؤقتة جاء في مقدمتها لجان الشباب والرياضة، والاسكان، وذوي الاعاقة، حقوق الانسان والمرأة والاسرة، والموارد البشرية.

وفي الجلسة علت اصوات رافضة فرض اية ضرائب او رسوم سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وتناول عدد من النواب خلال تعليقاتهم المقتضبة ازمة الامطار الاخيرة مؤكدين ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في مواجهة تداعياتها، وان بعض الطرق كانت وادي وشعيب.

وذهب آخرون الى ان اي محاولة لعلاج التقصير خلال الاحالة الى النيابة يعد تسترا على الفساد، مشيرين: الى ان الطرق تفتقد الجودة ولا يلتزم منفذوها بالمواصفات الفنية وكان من المقرر تمديد الجلسة لمناقشة تداعيات ازمة الامطار باستفاضة ولحين انتهاء آخر المتحدثين عنها ولكن حال فقدان النصاب دون ذلك.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين

الحميدي: بالنسبة للمضبطة تم تسجيلي غياب عن الجلسات في شهر يونيو، وانا اخبرت الرئيس بوجود عذر مرافقة الوالدة للعلاج في الخارج.

أحمد الفضل: هناك عبارات لي لم تكتب بدقة في جلسات سابقة، واتمنى تعديلها.

الغانم: زود ملاحظاتك للأمانة العامة وسيتم التعديل عليها.

وصادق المجلس على مضابط سابقة من دور الانعقاد الماضي. وانتقل المجلس الى بند الأوراق والرسائل الواردة، والتي تضم رسالة سمو أمير البلاد لتهنئة الاعضاء ببداية دور الانعقاد الجديد وشكر سموه لرئيس المجلس وللاعضاء على تسليم سموه هدية تذكارية بالمناسبة، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى آخر ديسمبر 2018 لتقديم تقريرها، ورسالة ثالثة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة على ان تقدم تقريراً خلال 3 أشهر.

ورابعاً من النائب خليل ابل يطلب فيها عرض ومناقشة تقرير لجنة التحقيق الحكومية بشأن استجواب وزير النفط المناقش في 1 مايو 2018.

الدلال: تقدمت باستقالتي من اللجنة التشريعية واستغرب لماذا لم تقدم استقالتي في بند الرسائل.

الغانم: هناك استقالات كثيرة وهي تحتاج إلى قت اطول من بند الاوراق والرسائل الواردة المحدد بنصف ساعة، وانا جمعتها كلها وسنصوت عليها كل على حدة.

خليل الصالح: انظروا لما جرى في مدينة صباح الاحمد ستعرفون اين الخلل من وراء كميات الامطار الاخيرة، لافتا الى ضعف البرامج المتعاقبة من الحكومة طوال الفترات السابقة بشأن الصرف الصحي، ولذلك فإن على الحكومة ان تبتعد عن فرض ضرائب على المواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وخصوصاً انها اصدرت تطمينات بشأن استبعاد الضرائب ثم جاءت بها لاحقا في برنامج استدامة المالي.

عاشور: طلب التحقيق في قضية الامطار لمدة 3 أشهر طويلة، كما ان تقرير لجنة التحقيق السابقة مجاملة للمقاولين والقيادات، والاخطر في التقرير ان المسؤولين يقولون ان ميزانية الصيانة غير كافية، فهل يقبل النواب هذا الكلام ونحن نهدر المليارات، كما ان الدولة توزع الهبات المليارية للدول الصديقة، كمنح الاردن مليار دينار، ونحن كنواب نتحمل المسؤولية بعدم اعطائهم الميزانية، وعلى وزير الاشغال الاستمرار بتحمل المسؤولية فالمواطنون يريدونك ان تستمر متمسكا بالاستقالة لتكون محل تقدير واحترام وصاحب رسالة صحيحة.

الدقباسي: من الجيد وجود رئيس الحكومة ووزير المالية اليوم، اذ مجلسنا شارف على العامين ولم يقدم انجازاً تشريعياً، ونقد الذات مهم اذ اننا نهدر الكثير من الوقت، وقانون التقاعد الجديد يؤكد صورة من العجز عند المجلسين لاقرار تشريع بهذا الاهمية، مع ذلك فأنا شديد التفاؤل باللجنة المالية ورئيسها صلاح خورشيد ووزير المالية المهتم بالموضوع وبوجود رئيسي المجلسين لنقدم عملاً تشريعياً يسهم بايجاد فرص عمل للكويتيين، وتجديد دماء القيادات والتخلص من القيادات التي اهلكت المناصب الحكومية، ويوفر من مصروفات الباب الاول، اما اذا استمر هذا الوضع دون حل المشاكل فسنكون في قمة التقصير في اداء الواجبات بتمثيل الشعب، وانا اناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بتبني قانون التقاعد الجديد.

«وادي وشعيب»

حمدان العازمي: ما حصل الاسبوع الماضي والمتوقع خلال الايام المقبلة من نزول الامطار، ليس امامنا فيه الا الاعتراف بأن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً ولم تكن على مستوى في اتخاذ التدابير الاحترازية، والى الآن يتعاملون مع التوقعات بنفس الفكر، وبعض الطرق كانت «وادي وشعيب» وللتو اكتشفوا هذا ولم يضعوا مناهيل لهذه المواقع منذ سنوات، وما حصل كشف الحرمنة وتراخي المحاسبة، وهي قضية تكررت العام الماضي ولم يتجنبوا التكرار.

وقال: مدينة سميت باسم سمو الامير بحجم مهول ولا يوجد بها صرف صحي ولا مجرور مياه يصب في البحر، فهل يعقل هذا ؟ وهي وزعت في عهد سمو الرئيس كما الانفاق، ولذا يتحمل الرئيس المسؤولية كاملة، وكيف تبنى مدينة من دون صرف صحي، واغلب البيوت الحكومية؟.

الحميدي السبيعي: كافي ونحن «ما ننقرص مرتين» وسبق ان وعدنا الوزير السابق عبدالرحمن المطوع بمحاسبة المقصرين في نفق المنقف، وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية كان مهلهلاً بعد 20 شهراً، وكان الوزير حينها يترجى النواب باحالة الامر للتحقيق، وهذا التقرير الاخير كان حماية للشركات، ووزير الاشغال لم يزود اللجنة بتحقيق الحكومة بهذا الشأن، والله حتى مستجدين كلية الحقوق لا يكتبون تقريراً بهذه الصورة ونحن وثقنا بنواب التحقيق في الامر، ولا يمكن ان نقبل ان تكون لجنة المرافق محققة بالامر، بل يجب ان يكون الامر بلجنة خاصة، ونريد مراقبة تصويت الحكومة فالحدث كبير ونريد له لجنة خاصة والحكومة على حياد، لتسمية الشركات الفاسدة وان تشكل من نواب يمثلون ثقة الشعب، واذا الحكومة ضحكت علينا في دور الانعقاد الاول لن نقبل الضحك من جديد، وجاءت اللجنة السابقة بتقريرها في وقت قياسي لما حدث التقصير والتراخي، ومن يقبل بخلاف ذلك فهم شركاء في الفساد حكومة ونواباً، ولن نقبل بمهلة اكثر من شهرين.

بداية الأزمة

عبدالكريم الكندري: من بداية الازمة ونحن نتابع الامر، ولم تعد تلزمنا لجان التحقيق، وهذا الامر اخذ حاصلة منذ 2014، وكان هناك استجواب من عادل الخرافي لوزير الاشغال حينها، وسترون نفس الحديث يتكرر، والحكومة تروج نفس الحجج بالمد البحري وان كمية الامطار فوق التوقعات وهذا كلام مكرر، ولو كنتم تودون اقناعنا بالتغير المناخي فنرى ان الفضيحة طالت المناطق الحديثة لا القديمة وهي المناطق التي يجب ان تواكب قراءاتكم للتغيرات المناخية، وما جرى مصيبة، وصار المطر مصدر قلق للكويتيين، وتحول الخير الى مصدر خوف وشك، وغرقت الديرة من فسادكم الذي انكشف لا من المطر، والمسؤولين ادانوا نفسهم بتصريحاتهم، والادانة يجب ان تطال مصممي الطرق والمدن والمقاولين والمسؤولين الحكوميين الذين اشرفوا على المناقصات، وخلاف ذلك كلام فاضي ولجان تحقيق هامشية، والاحالات للنيابة يجب ان تكون من وزير الاشغال ووزيرة الاسكان، واقول للوزيرة انت في مرمى المساءلة ونحن سنتجه لك، والى الان لم نر اي تحرك جدي منك، ماذا تنتظرين لتحاسبين فالعقود واضحة، ويجب ان يحال للنيابة كل شخص مرتبط بمدينة صباح الاحمد من موظف الى مقاول، فضيحة في احدث مدينة يفترض انها ذكية وبمتانة والمؤسف ان ذلك حدث في مدينة مسماه باسم سمو الامير، واي محاولة خلاف الاحالات هي تستر على الفاسدين.

تعويضات المنقف

رياض العدساني: هناك عدم استغلال للاعتمادات المالية من الاشغال، وعدم الجودة في تنفيذ مشروعات الطرق، وهناك عدم التزام بمواصفات فنية ولا الوصول الى خلطة اسفلت مناسبة للطرق، هذا الامر تطرقنا فيه بلجنة الميزانيات، وهذا من تقرير ديوان المحاسبة.

عبدالله فهاد: الاساءات التي نسمعها والتجاوز على اللجنة بهذه الطريقة تأتي من ناس لم تقرأ التقرير كالسبيعي وعاشور، ونحن ذكرنا الشركة بالاسم، واجبرنا الاشغال على احالتها الى النيابة، وضغطنا على الوزارة ان ترفع الدعوى المدنية، وبالامس المحكمة عوضت المتضررين من نفق المنقف بـ2000 دينار، والاستشراف حبتين غير مقبول، فنحن رفعنا التقرير بعد 3 شهور، ولكن كلفتم التقرير مرة اخرى، ومن يتحمل المسؤولية هو من مدد التكليف 6 شهور اخرى، وهو تمديد على مرتين، وكل المجلس يتحمل المسؤولية.

محمد الهدية: من يود النقد فعليه توجيه لاعضاء اللجنة السابقة، اما الان فاللجنة بتركيبة جديدة، والمدة انتم تقررون المناسب لها، ولا نقبل سحب قرار اصيل للجنة الى لجنة خاصة.

الحميدي: الاستشراف حبتين لما يمكث التقرير شهراً، ثم يأتي بهذه الطريقة المهلهلة، وحين تقول بتقريرك ان كتاب الاشغال للنيابة مهلهل ما كانت ردة فعلك كلجنة ورئيس ولماذا لم تحل انت الامر بشكل صحيح، وانت تعلم ان احالة الحكومة الشكلية ستؤدي لحفظ القضية، وهذا الاستشراف على حبتين الذي وفر الحماية للشركات.

عاشور: الواقع ان التقرير كان يجب ان يكون اكثر دقة في تحديد مسؤوليات الجهات المقصرة في خدماتها العامة، ولو كانت مستشعرة للمحاسبة والمراقبة لما جرى ما جرى من تهاون.

فهاد: من يقرأ بانصاف ، سيرى ذكرنا للقطاعات المعنية والشركة المقصرة وطلبنا متابعتهم قضائيا واداريا واستبعادهم من المناقصات والعقود، واليوم مر على اللجنة اخوة كرام ورأوا شفافية التحقيق ولم يكن مهلهلاً، وهذا تسلسل زمني بكل احداث المرافق، وان كنت انا مقصر والله اعتذر امام الشعب الكويتي، ولكن لم يحدث تقصير، وكل ما جرى من ملاحظات هي خارجة عن ارادة اللجنة.

وزيرة الاسكان جنان بوشهري: ردا على العضو عبدالكريم الكندري.. اود ان اقول له كجواب على سؤاله اين كنا طوال الفترة الماضية، تعلم انت كقانوني متخصص انني لا استطيع الذهاب للنيابة الا بعد التحقيق وحصر الاضرار ثم نحدد المسؤولين ثم نذهب للنيابة، والفرق الفنية لحصر الاضرار عملت الان ولديها 3 ايام، وسنذهب بتقريرها الى لجنة التحقيق التي شكلها وزير الاشغال، وسنضمن في تقريرنا الاسماء للمسؤولين والمقاولين والشركات، ونحن عملنا.

عبدالكريم الكندري: الوزيرة تتهكم.. بودي اخذ الموضوع بروح رياضية، لكن ما جرى من اضرار لا يسمح، وكلامي واضح هو من يحال الى النيابة؟؟، نحن لا نريد ان تختارون انتم الاسماء بل نريد المشرفين والمصممين والمقاولين والمقاولين بالباطن بادلة صحيحة لتجنب حفظ القضية والتحقيق لا يستغرق وقتاً اكثر من اسبوعين.

الوزيرة بوشهري: انا اكدت ذلك في حديثي وتقريرنا لحصر الاضرار سيرفع في 3 ايام، وسيضمن في لجنة تحقيق وزير الاشغال الذي سيصدر تقريره في اسبوعين.

العدساني: من يذهب للنيابة يجب ان يكون المقاولين والمستشارين واحد المستشارين اشار الى ان الاسكان لم تنفذ استشارته بشكل صحيح، وعلى الوزارة الرد عليه.

خورشيد: ان كان هناك اي رسوم او ضرائب فلن يتم الا بقانون اي بموافقة او رفض النواب، اما برنامج استدامة المالي مجرد برنامج خالٍ من التشريعات ولا يحتوي ضرائب ولا رسوم، وفي جلسة 27 نوفمبر نؤكد التفاؤل بنتائج قانون التقاعد الجديد.

وزير النفط: لجنة التحقيق الوزارية انتهت بطلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية ومعروض عليها تقرير الوزارية، وقريبا سوف يصدر التقرير ثم سنزود المجلس بالتفاصيل.

خليل ابل: اللجنة شكلت بقرار من مجلس الامة، وتقرير اللجنة الوزارية متين جدا، واذا لم نتسلم منه نسخة لمناقشته مع الوزير وفق اللائحة والدستور، سيفضي الى تقديمنا استجواب ثلاثي للوزير وانا من ضمنهم، وسنناقش الوزير على المنصة لمدة 8 ساعات.

فيصل الكندري: تقرير الحكومة باسماء من اختيار الحكومة، ونشرت التفاصيل في الصحف، وهل يمكن ان الصحف اولى من مجلس الامة، نحن نريد مناقشته، لنعرف من المدان، ومن يمارس الظلم على الموظفين، وبدأ الرئيس التنفيذي ممارسة ادوار اختراق اجهزة كمبيوتر الافراد العاملين ممن كانت لهم ادوار بكشف الفساد، وهذا لا يجوز امنحونا التقرير لنطلع عليه.

عاشور: بعد صدور التقرير بدأت حملة شعواء ضد من قاموا بالتحقيق واهاليهم العاملين في القطاع النفطي، ورئيس لجنة التحقيق تم انهاء عقد شقيقه مباشرة بعد رفع التقرير، وشقيقه الاخر يتم تهديده بالحالة الى النيابة العامة، والوزير لم يقم بحماية الموظفين، وانا اود الرد من وزير النفط.

الدقباسي: كل حديث النواب محل احترام، ولكن نرفض اجتزاء الاجراءات من الوزير وعليكم انتظار اكتمال التحقيقات، وانتظروا من الوزير اداء عمله بالكامل ثم قيموا الدور، والعدالة تتطلب الانتظار.

عمر الطبطبائي: الفرق بين بعض الوزراء واضح، ان وزير النفط يدافع عن شلة، وخايف من ان يقول لأ للقياديين الذين يهددون العاملين في القطاع النفطي، في مقابل ان رئيس الوزراء احال الفاسدين في الصحة الى النيابة، وكذلك الوزير حسام الرومي حقق مع الفاسدين.

يا مغرب خرب

عبدالوهاب البابطين: ما يحصل في النفط «يا مغرب خرب» وكثير من القياديين يعلمون انهم مغادرون قريبا لكنهم يريدون العبث مع العاملين بشكل غير مقبول، ونحن نقول ان تقرير لجنة التحقيق الوزارية عليك احالة التقرير الى النيابة.

احمد الفضل: نحن بحاجة ان تقرأ تفاصيل تقرير التحقيق لنكون رأياً وقناعة وما يجري امر اكبر من الداو، وان كان هناك مراعاة للسرية فعلى الوزير ايداع التقرير في الامانة العامة ليطلع عليه النواب، وانا اقول لك عليك حماية رئيس لجنة التحقيق واخوته وابنته، ونحن لسنا محكمة حتى ننتظر القضاة.

الحميدي: اي تأجيل اسبوعين لتقرير تحقيق النفط، نقول لوزير النفط ان استجوابك بعد استجواب رئيس الحكومة.. ونحن نريد ان يتسلم النواب نسخاً لا ان نذهب للاطلاع فقط

العدساني: اذا التقرير جاهز لماذا لا تعرضه يا وزير النفط، وعدم عرضك الموضوع يؤكد انك انت تتحمل المسؤولية، عليك عرض نتيجة التحقيق في اللجنة الاولي.

عبدالصمد: علينا ان نناقش الامر الذي شرحته الصحف، وهذه فرصة للحكومة للنفي او التوضيح، وعلى الحكومة الا تساند الوزير في طلبه منع مناقشة النواب للامر.. لانه ليس من صالح الحكومة مساندة الوزير في توجهه هذا.

عبدالكريم الكندري (بلا مايكرفون): كيف للجنة ان تفرخ لجنة.. نخشى ان يتكرر الامر مع وزارة الاشغال.

محمد المطير: من بداية الجلسة هددتم اغلب الوزراء بالاستجواب، وانا اقول لكم ان هناك استجواباً لرئيس الحكومة وهو اولى، وأوضح ان نظام الحكومة معطل بالكامل (سستم داون).

وزير النفط: انا لست ضد اطلاع النواب.. لكن التقرير الاول تقصي حقائق عن الشبهات.. لكن لا يمكن مناقشته.. المناقشة تكون لتقرير التحقيق بعد بيان الحقائق.

الغانم: اذن الوزير لا يمانع.

وزير النفط: لا مانع من اطلاع النواب على التقرير.. لكن التقرير مو عندي.. ولم نطلع عليه حتى الان، فقد تمت احالته للجنة التحقيق القضائية.

الغانم: انا اعدكم ان يسلم التقرير للامانة العامة الاحد المقبل..

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية.

حمدان العازمي: كان لي سؤال لوزيرة الاسكان حول مشروعات الاسكان من 2010 الى 2017، وكثير من الاسئلة لم يتم الرد عليها ومن جميع الوزراء وهم لا يلتزمون بمدة الاسبوعين، وكثير من الردود مغالطات وتحجج بتفسيرات المحكمة الدستورية، ومن المؤسف ما جرى لمدينة صباح الاحمد من ان مدن بجانبها توزع الان ودون اقبال عليها لان مساحات الاراضي عليها 400 متر في حين مدينة صباح بمساحة 600 متر للقسيمة، صار المواطن يعقد «ملجته» ثم يسلتم بيته، وهذا امر غير صحي بان يجري تمييز بين مناطق في المساحة ولا يفصل بينهم سوى شارع واحد، كما ان مدينة صباح الاحمد فيها بحيرة صناعية تصب فيها الصرف الصحي ويسبب تلوثاً وزيادة الهم همين، ومرافق المدينة متهالكة، وانا قول للوزيرة ان ما يجري بعهدك لان مضت على اعمالك سنة وتم في عهد تسلم الاعمال، والمنطقة اليوم منكوبة، حتى المجاري يتم تنظيفها من قبل الجيش والحرس والاطفاء وغيرها، وكلها اجراءات لاحقة اما الاجراءات الاحترازية فمنسية.

الغانم: كلامك لا علاقة له بالسؤال.. وكلامك كله مشطوب..انت لا تعرف ما السؤال اصلا.

الحجرف: كان لي سؤال لوزير النفط لافادتي عن انتاج المنطقة المقسومة عام 2013، وانا مقدم السؤال في فبراير 2017، ومادة الاجابات على الاسئلة يجب الالتزام بها في الرد شفهيا لتواكب الاسئلة والاجابات للاحداث القائمة في البلد، ويجب معالجة الامر في الامانة العامة، وعليكم تطبيق المادة 124 من اللائحة الداخلية، كما أن رد الوزير جاء دون اجابة وتذرعوا بعدم الدستورية لكونه سؤالاً غير محدد، وهذا الكلام غير سليم، فاداة «هل» اجابتها نعم أم لا، اما السؤال بـ «كم» فهو يتطلب اجابة كمية، وما جرى امر غير سليم، ودور الوزير ان يجيب على السؤال الان، وان لم يقم سأقدمه مره اخرى، ثم ان لم يجب فسوف اتجه لمسار اخر.

عمر الطبطبائي: الاسلوب السليم لاجابة الاسئلة البرلمانية هو كما قال مبارك الحجرف ان تكون شفهية في وقت متزامن مع السؤال، والتحجج الدائم بتفسيرات المحكمة الدستورية امر غير مقبول، وكل اجابات الوزير على اسئلتي «سوف سوف سوف» وللاسف قبل فترة تم فصل موظفين، ولم تأتينا اجابات عن القطاعات التي استفسرت عن تخصيصها، وادارة القطاع النفطي تتم بشكل سلبي، وهناك من يتعرض للمساس والفصل لانه قال التحقيق في لجنة التحقيق، او لانهم غير تابعين للمسؤولين الحاليين.

ثم استلم النائب صلاح خورشيد كرسي رئاسة المجلس، لادارة الجلسة.

صفاء الهاشم: لا يعقل ان تبقى الاسئلة مدد طويلة وبعضها تم حلها والاخذ والرد حولها مع الوزراء، ولي سؤال عن المخصص الشهري للمرأة المكلفة برعاية معاق هل هو معاش اساسي ام مساعدات، والى الان تردني شكاوى بهذا الصدد، وانا لاقيت تعاوناً واستجابات لكنها انية، وسؤالي لماذا تتأخر عملية صرف الاجهزة التعويضية اتتني فيه اجابات.. والى الان الموضوع متعطل.

المخاطر والأزمات

محمد الدلال: كان لي سؤال لوزير الصحة عن استعدادات الوزارة للتعامل مع المخاطر والازمات، ونحن الان نعيش بأزمة أميركا وايران وتداعيات ذلك، وكذلك الكوارث الطبيعية ازمة يجب التعامل معها بفن وادارة، ونحن ما لدينا جهود فردية للاسف، ووزير الصحة اتاني برد شافي، وهو يبين ان هناك خطة وزارة وشافية، والقضية الاهم هو ان يكون هناك تنسيق بين خطط الوزارات، وطوال الوقت وليس بوقت الازمة فقط، ولما تقدمنا منذ بداية دور الانعقاد لانشاء جهاز متخصص لادارة الكوارث والازمات، كان من بناء ان هذا من اهم المهام الرئيسة للدولة، خاصة اننا في منطقة ملتهبة حاليا، وعلى مجلس الوزراء اصدار قرار بتشكيل هذا الجهاز.

وعاد الرئيس مرزوق الغانم لمعاودة ادارة الجلسة.

نايف العجمي: سؤالي كان لوزير الدفاع عن افادتي بشراء نوع من الدبابات بسعر عالٍ، وهو مقدم من شهر 3/2017، ويمكن ما سألنا عن ربما تم التعاقد فيه، ويجب ان تكون مناقصات الدفاع بشفافية وبدعوة جميع الشركات، وتأتينا الاجابات بأنه لم تدع الا شركة واحدة وكأن هناك تعمد تنفيع، ونتمنى ان تكون الصفقات بين الحكومات المتعاقدة دون وسطاء، من اجل السرعة وتنافسية الاسعار، مؤكدا تأييده لتطوير دور الجيش الكويتي انما نريدها بشفافية.

الغانم: سبق ان وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً لوزيري الداخلية والخارجية بخصوص تصريح لرئيس مجلس الامة في احدى الخدمات الاخبارية، وانا احلت الامر الى مكتب المجلس، وانا لم احضر التصويت، وصوت المكتب على ان السؤال غير دستوري، واصر المويزري على دستورية سؤاله، وبالتالي سنعرض السؤال على المجلس للموافقة أم لا دون مناقشة.

وقرر المجلس رفض احالة السؤال البرلماني للنائب شعيب المويزري.

اللجان المؤقتة

ثم انتقل المجلس الى بند تشكيل اللجان المؤقتة.

وشكل المجلس لجنة الشباب والرياضة تزكية بعضوية صلاح خورشيد، احمد الفضل، خليل ابل، فيصل الكندري وناصر الدوسري.

وشكل الاسكان تزكية بعضوية فيصل الكندري، راكان النصف، ماجد المطيري، عسكر العنزي وطلال الجلال.

وشكل لجنة تحسين بيئة الاعمال تزكية بعضوية راكان النصف ويوسف الفضالة واحمد الفضل.

وشكل لجنة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة تزكية بعضوية مبارك الحجرف، صفاء الهاشم، محمد الدلال.

الغانم: هناك طلب لدمج لجنة المرأة والاسرة مع لجنة حقوق الانسان.

محمد هايف: ارجو الفصل بين المرأة والاسرة ولجنة حقوق الانسان، هذا من اجل الاصلاح، اما الدمج بقصد التخريب.

صفاء الهاشم: نحن صوتنا ويرجى المضي بالدمج.

الغانم: المجلس سيصوت ويقرر..

الهاشم: شنو وجهة نظركم.. يعني المرأة مو حقوق انسان، اما تشكيل لجنة من اجل تهديد الاستقرار فلن اسمح لكم.. خاصة اننا نمر في احداث دولية ملتهبة في المنطقة.. هم يريدون الفصل ليذهبوا الى المؤتمرات الدولية وتشويه صورة الكويت في الخارج.

الدمخي: دمج حقوق المرأة مع حقوق الانسان.. يهمش حقوق المرأة ويجب ان تمنح لها.. مساحة اوسع بلجنة خاصة.

الغانم: انتم مختلفون من الان.. اما تتوافقون وديا أو نصوت.

الهاشم: حين يقولون حقوق الانسان.. زاروا السجون ولم يمروا على سجن النساء.. لذلك يجب ان تكون الاختصاصات مدمجة.. وسنتصدى لمن تريدون منحهم الجناسي.

الدلال: المرأة والاسرة تستحق لجنة متخصصة وهي مبعث فخر وتحتاج عمل كثيف.. والاخت صفاء بوسعها.. المشاركة باللجنتين..ولا يجوز لصفاء الصراخ والمقاطعة وتخريب النظام العام.

هايف: اهل الكويت يعلمون ان ما تقوم به صفاء هو لتخريب اللجان، وهي تمارس الفشل الذريع، وعليكم تشكيل لجنة الطب النفسي لبعض الحالات التي لدينا في المجلس.

الهاشم: سأقف لكم يا لم يبقى سوري الا وسعى لتجنيسه عند وزير الداخلية.

الدلال: لا يجوز هذا الكلام.. يا الرئيس.. عليها الالتزام.

وبعد مفاوضات طويلة، شكل المجلس لجنة حقوق الانسان والمرأة والاسرة تزكية بعضوية صفاء الهاشم، الحميدي السبيعي، ثامر السويط، عادل الدمخي، محمد هايف، عدنان عبدالصمد، خليل ابل.

وشكل المجلس لجنة البيئة تزكية بعضوية عبدالله فهاد، مبارك الحجرف وماجد المطيري.

وشكل لجنة تنمية الموارد البشربة تزكية بعضوية محمد الدلال، خليل الصالح، صفاء الهاشم، محمد الحويلة وصالح عاشور.

ووافق المجلس على دمج شؤون القطاع النفطي بلجنة الموارد البشرية.

الاستقالات النيابية

وانتقل المجلس الى بند مناقشة الاستقالات النيابية من اللجان وشغلها بنواب اخرين.

ووافق المجلس على استقالة النائب فيصل الكندري من لجنة الاولويات، وزكى المجلس محله عودة الرويعي، فيما رفض استقالة النائب حمد الهرشاني من اللجنة الخارجية.

ووافق على استقالة النائب شعيب المويزري من لجنة حماية الاموال العامة، وزكى المجلس محله فيصل الكندري.

صالح عاشور: ما يحصل في اللجنة التشريعية من استقالات امر غير مقبول ورسالة سلبية للمجتمع الكويتي بعدم قبول الرأي الاخر ولا قبول للتعددية سواء الان او مستقبلا، وانا اسأل محمد الدلال لو كان عندك اغلبية هل كنت ستتنازل من اجل خالد الشطي، ولكن خالد الشطي تعامل معهم لسنوات في اللجنة ولم يستقيل..

الدلال: طرح الموضوع للنقاش غير مقبول.. من يريد الاستقالة يستقيل، وانا خرجت من اللجنة لتجنب الصراع والطرح الطائفي، وحرصا على المصلحة العامة وتوجيهات سمو الامير.

احمد الفضل: وهل لانني عضو ولم استقل يعني بقبولي بالطرح الطائفي.

خلف دميثير: استقالة الاخوة من اللجنة مؤشر غير جيد على النفوس..

ووافق المجلس على استقالة عادل الدمخي من اللجنة التشريعية، وزكى محله حمد الهرشاني.

ووافق على استقالة محمد الدلال من اللجنة نفسها، وزكى محله خلف دميثير.

ووافق المجلس على استقالة محمد هايف من اللجنة نفسها، وزكى محله سعدون حماد.

ووافق المجلس على استقالة عبدالكريم الكندري من لجنة الاولويات، وزكى محله عادل الدمخي.

الغانم: ترفع الجلسة موقتا لصلاة الظهر.

وعقب الصلاة تم استئناف الجلسة.

وتلا الأمين العام طلباً بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق بحادثة الامطار وطلباً اخر بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق بنفس الحادثة على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة 3 أشهر.

وتلا الأمين العام طلبي مناقشة لحادثة الأمطار احدهما في الجلسة القادمة والآخر في الجلسة المنعقدة حالياً.

الرئيس عيسى الكندري: لدينا طلبان وسأدمجهما مع بعضهما.

الفضل: يجب ان نبدأ بالمناقشة وثم ندخل في لجان الانتخابات.

حماد: لدينا على جدول الاعمال موضوع الخطاب الأميري ونستطيع ان نتكلم في كل المواضيع ومن ضمنها الأمطار.

محمد الدلال: موضع التحقيق مهم يجب التركيز عليه أما خلط الأمور فلا يجوز فيجب المناقشة.

محمد الهدية: طلب المناقشة ليس له علاقة بلجان التحقيق السابقة فنحن نتحدث عن حادثة حدثت قبل أيام.

وتمت الموافقة على طلب المناقشة ولمدة خمس دقائق لكل نائب.

خالد العتيبي: لدي طلب للإخوة النواب أرجو ان تعطوا الاولية لنواب الدائرة الخامسة لان مناطقهم هي التي تضررت.

وتمت معارضة نيابية واسعة للطلب غير الرسمي لخالد العتيبي.

وتمت الموافقة على دخول فريق العمل بناء على طلب وزير الاشغال.

وزير الاشغال: الأمطار التي هطلت على الكويت أمطار غير مسبوقة وقد طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي لها الحق في الاطلاع على كل عقود المشاريع والاستماع الى اقوال الموظفين والمقاولين والمديرين في الشركات المعنية.

وتم تشكيل اللجنة بمشاركة جمعيات النفع العام.

وتم تشكيل لجنة قبل حادثة الامطار من 12 جهة حكومية في 9/11 لمواجهة الامطار وكانت الاولوية هي حماية الارواح نظراً لخطورة الاوضاع.

عبدالعزيز القراوي «متنبئ أرصاد جوية»: كميات الامطار تجاوزت المجموع السنوي للأمطار في السنوات الماضية.

وسجلت كمية الامطار في ساعة واحدة أكثر ما نزل في السنوات العشر الماضية وهذه ظاهرة غير مسبوقة.

ومن المتوقع ان تنشط الامطار هذا المساء بشكل عام الحالة ستستمر الاربعاء والخميس والجمعة بصورة متقطعة.

خالد المكراد «الادارة العامة للاطفاء»: دائما نحن متواجدون في الميدان ومن الخطط توقع الكارثة ثم الاستعداد لها تم التعامل معها ثم التعامل مع نتائجها.

وتم عرض مرئي لاحد التمارين في 2015 لكيفية التعامل مع الامطار الغزيرة بمشاركة 12 جهة حكومية»، والجهات التي شاركت في التمرين هي نفسها التي شاركت في التعامل مع حادثة الامطار، وقد رصدنا حدوث امطار وتم الاستعداد من جهات الدولة وعندما حدثت الامطار تم تشكيل قيادة ميدانية في بداية الحادثة ثم تم تسخير جميع امكانات الدولة للتعامل مع الحادثة. وزارة الدفاع شكلت فريق قوة الواجب وتقسيم البلاد الى اربعة قطاعات شمال وجنوبي وغربي وشرقي.

وبدالة الداخلية استلمت ما يقارب 90 ألف و508 مكالمات وتعاملت مع 8 آلاف و90 بلاغاً فعلياً.. وقطاع المرور قام بقطع وفتح الطرق.

وتم مشاركة آليات مرتفعة ومضخات ضخمة من قبل الحرس الوطني.

وتم سحب السيارات المتعطلة والاشجار ونحن في الاطفاء كانت الاولوية لانقاذ الناس ولاحظنا تذمر بعض المتضررين من ادارة الاطفاء لانهم يريدون سحب المياه من منازلهم بينما نحن لدينا اولوية وهي انقاذ الاشخاص العالقين ثم بعدها نقوم بالامور الاخرى.

كانت تغطية وزارة الاعلام للحدث وكان دورهم بارزاً في تنفيذ الاشاعات.

عدد الوفيات في 1997 سبعة وفي 2003 ثلاثة وفيات. بينما في الحادثة الحالية حالة وفاة واحدة.

من المتوقع ان ندخل في حالة مماثلة يوم الاربعاء والخميس، وهناك خطة جاهزة للتعامل معها وستكون هناك رسائل تحذيرية بجميع اللغات تصل للجميع وتم استحداث ومتحدث رسمي تابع لوزارة الداخلية سينقل البيانات المصممة.

وليد الغانم: وكيل مساعد في الاشغال»: وصلنا 1800 شكوى تم التعامل مع 1731 وجار التعامل مع الاخرى. تم توزيع المضخات والمعدات بقرب المواقع المتوقع حدوث الاضرار بها.

منظومة الصرف الصحي منفصلة عن منظومة الامطار وتعرضت للضرر بسبب التجاوزات على منظومة الامطار.

وتلا الأمين العام طلباً لتمديد الجلسة إلى حين انتهاء المتحدثين.

لا يوجد نصاب

عبدالكريم الكندري: جلسة مهمة مثل هذي وما في نصاب شنو هذا.

الرئيس عيسى الكندري: نظراً لعدم وجود نصاب ترفع الجلسة للغد.

احتجاج من بعض النواب المتواجدين».

وتم رفع الجلسة

