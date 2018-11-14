وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد رفع مستوى جاهزية اللجنة التنسيقية للطوارئ استعدادا لهطول الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة اليوم وغداً وبعد غد.

جاء ذلك في كلمة للفريق المكراد في جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء أثناء انتقال المجلس إلى مناقشة طلب نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية في مواجهة الأمطار المتوقع هطولها في الثلاثة أيام المقبلة ابتدء من اليوم وغد.

وقال إن لجنة (الطوارئ) رفعت جاهزية جميع الأفراد والمعدات والمراكز في جميع انحاء البلاد مبينا أن «هناك خطة تم إعدادها في حال هطول الأمطار الغزيرة ومنها اغلاق الطرق وبث رسائل تحذيرية من قبل وزارة الإعلام إضافة إلى الحسابات الرسمية لجميع الجهات الحكومية المعنية في مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف الفريق المكراد أن من ضمن الخطة أيضا نقل رسائل توعية عبر شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة بجميع

اللغات لتوعية المواطنين والمقيمين في البلاد بمختلف جنسياتهم.

وأشار الى وجود متحدث رسمي عن الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية لنقل جميع الأحداث والجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها.

