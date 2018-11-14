وطن النهار

كشف سفير ايطاليا لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو عن اقامة سفارة بلاده اسبوعاً ايطاليا في الكويت انطلق في الثامن من هذا الشهر ويستمر حتى 25 منه ليشمل العديد من الفعاليات وقال سكونياميلبو في مؤتمر صحافي ظهر امس: عندما جئت للكويت لم اجد الكثير من الايطاليين او محبين ايطاليين لكن مع مرور الوقت تنامى عدد محبي ايطاليا ولذلك راينا ان نقيم هذا الاسبوع الثقافي للترويح في بلدنا في الكويت مشيدا بتعاون الخطوط الكويتية وافتتاحها خط مباشر الى ميلانو. وأضاف أنه لا مباحثات بخصوص تشغيل الخطوط الايطالية في الفترة الحالية مؤكداً ان العلاقات الكويتية - الايطالية استراتيجية وجيدة مشيدا بحرص سمو امير البلاد على تعزيز هذه العلاقه مشيرا الى وجود رؤية مشتركة ما بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الازمة الليبية لافتا الى استضافة بلاده لمؤتمر اليوم للحوار الليبي- الليبي الذي يستضيف جميع القوى السياسية في ليبيا وايجاد حل سريع لانهاء الصراع الدائم هناك كما جدد مساندة بلاده ودعمها للوساطة الكويتية للازمة الخليجية مثنيا على حكمة صاحب السمو في معالجة قضايا عدة.

وكشف سكونياميليو ان التبادل التجاري بين البلدين ارتفع الى 3 اضعاف منذ عام 2015 حيث سجلت 930 مليون يورو في ذلك العام وارتفعت الى 2.3 مليار يورو في 2017 معتبرا ان هذا الامر انجاز كبير املا ان يستمر التعاون بين البلدين في تعزيز وتطوير علاقاتهما الجيدة نافيا ان يكون هناك اي زيارات مرتقبة لمسؤولين ايطاليين الى الكويت قبل نهاية هذا العام لافتا الى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين والذي يترأسها وزراء خارجيه البلدين ستنعقد في العاصمة في العام المقبل دون ان يحدد موعد انعقادها .

واستعرض السفير الايطالي اهم برنامج الاسبوع الذي يتضمن عرضا لليورو فايتر في سماء الكويت معربا عن شكره العميق للمجلس الوطني لاقامة هذا الاسبوع في الكويت وفتح المراكز الثقافية والمسارح الكويتية لاستضافة فعاليات الاسبوع .

وأشار الى أن سفارة بلاده تصدر ما يقارب الـ 9 تأشيرات للكويتيين والمقيمين في الكويت موضحا أن هذا الرقم ليس كبيرا مقارنة مع دول أوروبية أخرى منوها في ذات الوقت أن الرقم لا يعبر عن عدد السياح الكويتيين الى بلاده التي قال أنها تتمتع بمناطق تاريخية وسياحية رائعة داعيا الجميع الى زيارة بلاده والاستمتاع باجوائها الرائعة.

وأوضح قائلاً: نعم العدد قليل لكننا نحرص على زيادته موضحا أن الحصول على التأشيرة تشينغن من السفارة الايطالية سهل جدا، معرباً عن شكره للشركات الراعية لهذا الاسبوع.

ومن جهتة اثنى الملحق العسكري الايطالي فيتو كراكاس على التعاون العسكري بين البلدين مؤكدا ان صفقة طائرات يورو فايتر تجري حسب ما هو مخطط لها مشيرا الى وجود 16 طياراً كويتياً يتدربون في «ايطاليا» على هذه الطائرة وسيكونون جاهزون في العام القادم الى جانب 20 ضابط بحرية يتدربون في البحرية الايطالية مشيدا بالتعاون العسكري بين البلدين وعلى العلاقات القوية فيما بينهما وذكر ان اليورو فايتر تم التعاون لاستخدامها في العديد من مناطق اوروبا وليبيا واثبتت جدارتها مستغربا الاراء التي تنتقد كفاءة اليورو فايتر ولم يفصح عن عدد قوات بلاده في الكويت مؤكدا على انها ليست بالصغيره وتنسق مع باقي القوات الاخرى في محاربة داعش في العراق وسورية.

من جهتها أكدت مديرة التسويق والاتصال في شركة الخطوط الجوية الكويتية دلال الزين عن حرص الناقل الوطني على تعاون مع السفارة الايطالية في الكويت لاقامة هذا الاسبوع الايطالي مشيرة الى أن الكويتية لديها العديد من الرحلات الى مدينتي روما وميلانو.

