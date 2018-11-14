وطن النهار

استقبل محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد في ديوان عام المحافظة عبدالله أرين والي ولاية أورفا بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الاحمدي وولاية اورفا في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين الكويت وتركيا، وجرى خلال اللقاء ايضا تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الديوانية الاسبوعية لمحافظة الاحمدي أمس مع روادها، وكان الموضوع الأبرز خلاله هو تداعيات التقلبات المناخية والامطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد وكانت محافظة الاحمدي الاكثر تأثرا بها وتضررا منها، حيث جرى التداول بشأنها بين رواد الديوانية الكرام بحضور عدد من مختاري المناطق ومسؤولي الاجهزة الخدمية والادارية والجمعيات التعاونية بالمحافظة. وتبادل الخالد الرؤى والآراء والاطلاع على آخر استعدادات الاجهزة المختصة بالطوارئ في نطاق المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة خلال الايام الثلاثة المقبلة، والاجراءات الاحترازية المقررة لكفالة السلامة والأمان لجميع المواطنين والمقيمين علي امتداد مناطق المحافظة وفي دولة الكويت اجمالاً، وتوزيع الادوار بين الجهات المختلفة في هذا الشان.

وفي اطار التواصل الدائم مع مسؤولي الاجهزة المعنية المختلفة بشأن تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها دولة الكويت، كان الخالد اجتمع مع غنيمة العلي مراقب شؤون مراكز التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وامينة الاحمد الباحثة بمركز تنمية المجتمع بمنطقة الفنطاس، للوقوف علي اخر استعدادات ومدى جاهزية الصالات التابعة لادارة تنمية المجتمع والمخصصة كمراكز للايواء بمحافظة الاحمدي للتعاطي مع تداعيات الامطار على ضوء التغيرات المناخية والامطار الاستثنائية التي تعرضت لها البلاد وكانت محافظة الاحمدي الاكثر كثافة في التعرض لها وتضررا منها، كما تم التداول بشان الية العمل وتوزيع الادوار في الايام القادمة علي ضوء توقعات الأرصاد الجوية بموجة قادمة من الامطار بالغة الشدة ستتعرض لها البلاد مجدداً اعتباراً من اليوم الاربعاء.

