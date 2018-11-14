وطن النهار

كوالالمبور - (كونا): جددت الجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أمس الثلاثاء دعمها لرئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري للمجموعة العربية المشاركة الذي أجري في أعمال المؤتمر الاقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح السحيباني في تصريح لـ (كونا): إن المجتمعين جددوا دعمهم ترشيح الساير لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الاحمر والهلال الاحمر وطالبوا جميع الجمعيات الوطنية العربية بحث الحكومات والجمعيات الصديقة لدعم هذا الترشح.

وأكد السحيباني على أهمية دعم وتنسيق العمل العربي المشترك لاسيما مع تردي الأوضاع الانسانية نتيجة تفاقم الصراعات والأزمات الانسانية مشيدا بجهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في مناطق الأزمات الانسانية، مضيفا أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع الانسانية في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة لاسيما في دول الجوار واثنى على الجهود دعم المتضررين المستمرة. وذكر أن اللقاء ناقش أيضا مذكرة التفاهم بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية (ماجن دافيد) لافتا الى أن اللقاء ناقش أيضا الأوضاع الانسانية وأوضاع النازحين واللاجئين في المناطق التي تعاني أزمات انسانية. ودعا السحيباني الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر الى التكاتف فيما بينها وتنسيق الجهود من أجل تقديم عمل انساني اغاثي ناجع لفائدة المنكوبين والمحتاجين للغوث الانساني. ووصف اللقاء بفرصة لتقييم الجهود ومراجعة أسس التكامل والتعاون بين الجمعيات الوطنية ووضع الأسس لبناء القدرات والكوادر وتبادل التجارب الناجحة. ويشارك وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي في أعمال المؤتمر الاقليمي العاشر المقام في الفلبين في الفترة مابين 11 وحتى 13 نوفمبر الحالي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير. ويضم الوفد كلا من الأمين العام مها البرجس ومدير اداره الكوارث والطوارئ يوسف المعراج ومدير ادارة الشباب والمتطوعين الدكتور مساعد العنزي ومديرة ادارة العلاقات الدولية الدكتوره نيفين يسري ومدير العلاقات العامة والاعلام خالد الزيد.

