علم ومعرفة

سوف يبقى هذا الرجل في ذاكرة الوطن إلى الأبد، فالأعمال التي قام بها كانت كثيرة ومتنوعة وكلها تذكر له، ويذكر بها، إنه حمد عيسى الرجيب، صديق عزيز، وزميل عمل لم أرَ منه إلا الطيبة وحُسن الخُلق، والمعاملة الدالة على عنصره الكريم.

هو مدرس ودبلوماسي ومسرحي ووزير، وهو متفوق في كل ذلك، وسوف نبيّن هذا فيما يلي: وُلد في وسط العاصمة حوالي سنة 1924م، وتعلّم في المدرسة المباركية، وتخرّج فيها سنة 1939م، فصار مدرساً بالمدرسة الشرقية منذ ذلك الوقت، وكان يتولى تدريس عدة مواد منها الجغرافيا والحساب والتاريخ والأناشيد حتى التربية البدنية، وقد نُقل بعدها إلى المدرسة الأحمدية فصار وكيلاً لها.

وفي سنة 1945م أُرسل إلى مصر في بعثة دراسية تمت بعناية دائرة معارف الكويت، فدرس التربية وعلم النفس، وطرق التدريس في معهد المعلمين هناك.

وعندما عاد بعد أن انتهت مدة بعثته عُيِّن في دائرة المعارف، فتولّى الاهتمام بالنشاط المدرسي، واهتم بالمسرح، والعمل على اتساع نشاطه، وقد تبيّن في هذه الفترة مدى ما أنجزه إثر تخرّجه، فقامت دائرة المعارف بدور مهم في تنفيذ بعض مقترحاته، وكان من نتيجة ذلك أن قرر مجلس المعارف إنشاء دار حديثه للمكتبة العامة على أن تلحق بها قاعة للمحاضرات ومسرح للتمثيل، ولقد كان اهتمام الأستاذ حمد عيسى الرجيب بموضوع المسرح كبيراً، ولذلك فقد سار في هذا الطريق خطوات جيدة، كانت في وقتها بمثابة تغيير للمفاهيم السائدة، إذ قرر أن ينقسم العمل في المجال المسرحي إلى قسمين هما:

القسم الأول: مستوى خاص بالتلاميذ، ويُعنى بالمسرح الوعظي التاريخي التعليمي، وكان يقدم فيه نصوصاً عالية المستوى رغبة منه في إشعار الناس بجدية المسرح. وهذا النوع الأخير من المسرحيات هو المستوى الخاص بفريق المعارف للتمثيل، وهو القسم الثاني من القسمين.

وهكذا صارت الفرقةُ باسم: فرقة المعارف، وكان الأستاذ حمد الرجيب يتابع كل ذلك بكل همّة حتى لقد كان يتولى الإخراج وعمل الماكياج واختيار النصوص المسرحية.

وبعد هذه المجهودات الكبيرة احتاجت دائرة معارف الكويت إلى جهوده في نظارة المدارس فصار في سنة 1952م ناظراً لمدرسة الصباح، ثم ناظراً لمدرسة الصديق.

وفي سنة 1954م صدر قرار حكومي بإنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل «وزارة الشؤون فيما بعد» فعُيِّن مديراً لها، ثم وكيلاً للوزارة في سنة 1962م.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدائرة قد قامت بجهود كبيرة في سبيل تنمية المجتمع من عدة جوانب، فاعتنت بإعانة المحتاجين وبشؤون العمل، وأنشأت الجمعيات التعاونية، وأشرفت على عودة النوادي إلى العمل الرياضي في البلاد، واهتمت بالتراث الشعبي فأعدت لذلك مركزاً مهماً لحفظ التراث وطبعت بعض إنتاج شعراء الكويت الشعبية، وقد تدرّب في هذا المركز عدد من الموسيقيين، وهواة الغناء حتى ظهر لنا منهم عَدَدُ أحيا تراثنا الموسيقي والغنائي، واهتمت هذه الدائرة -أيضاً- بالمسرح فأنشأت فرقة المسرح العربي واستقدمت واحداً من كبار الفنانين في مصر، وهو الأستاذ زكي طليمات لكي يدرب أفراد هذه الفرقة وقد نجح في ذلك، فخرج على يديه عدد من فنانينا الكبار الذين نعتزّ بتاريخهم الفني.

وكان الأستاذ حمد عيسى الرجيب وراء كل ذلك يرعاه ويتابعه، وكان رئيس الدائرة -آنذاك- هو أميرنا الآن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي أولى ثقته لمدير هذه الدائرة وشجّعه حتى رأينا هذا الإنتاج الوافر.

وبعد فترة من العمل شقّت فيها دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل طريقها في ميدان الخدمة العامة، وفي سنة 1966م انتقل الأستاذ الرجيب إلى ميدان آخر من ميادين العمل الحكومي، فصار سفيراً لدولة الكويت في مصر وممثلاً شخصياً لسمو أمير البلاد حتى سنة 1977م، ومنذ سنة 1967م حتى دخول سنة 1981 كان سفيراً مُحالاً للكويت في كل من ليبيا والمغرب.

وعاد بعد كل ذلك إلى الوطن في سنة 1981م فصار وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، وكان عضواً في كثير من المجالس الاستشارية واللجان التي يتم فيها نقاش كثير من الأمور الثقافية والاجتماعية، ومنها على سبيل المثال عضويته في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ورئاسة اللجنة الاستشارية للمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

هذا بالإضافة إلى مشاركاته الأخرى مثل ما يلي:

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وهذا الرجل جمَّ النشاط، منذ أن كان طالباً في القاهرة، يشهد له بيت الكويت هناك بما كان يبذله من جهود دائبة في مختلف أنواع العمل الطلابي، والاجتماعي، والثقافي، وكان مهتماً بمجلة البعثة التي كان بيت الكويت بمصر يصدرها في ذلك الوقت، فيمدها صاحبنا بكثير من كتاباته وأفكاره، وفي الكويت اهتم بإنشاء نادي المعلمين في سنة 1951م، وصار مديراً له لما عُرف عنه من جديّة في العمل، وإتقانٍ له، وقد صدرت عن هذا النادي مجلة خاصة به هي مجلة «الرائد» وكان الأستاذ حمد الرجيب يرأس تحريرها، ومعه كل من زميليه الأستاذ أحمد العدواني، والأستاذ فهد الدويري، وقد صدر منها ما هو مطبوع الآن في مجلدين كبيرين، الأول منهما يتكوّن من جزأين. وقد كانت مجلة ثقافية رائعة، وكان لها عدد كبير من القراء الذين أسفوا عندما توقّفت عن الصدور، ولم تواصل طريقها الذي كان واضحاً ونافعاً.

وكان الأستاذ حمد الرجيب قد أصدر بالاشتراك مع زميله الأستاذ أحمد العدواني مجلة بعنوان: «البعث»، تيمناً باسم «البعثة» التي كانا يكتبان بها في مصر، ولكن «البعث» لم تدم طويلاً لظروف كثيرة لا مجال لذكرها، وقد نشرنا عنها مقالاً من مقالات الأزمنة والأمكنة تقديراً للجهود التي بُذِلَتْ من أجل إصدارها.

وبالإضافة إلى هذه الأعمال فإن الأستاذ حمد الرجيب كانت له اهتمامات متعددة أخرى نذكر منها عنايته بالجانب الموسيقي، وحرصُهُ على أن يقوم بدور في تشجيع العاملين في هذا المجال، بل وبتقديم نماذج يقوم بإنتاجها بحيث تكون دليل عمل للعاملين في حقل الموسيقى.

إضافة إلى ذلك اهتمامه بالمسرح ومتابعة النشاط المسرحي في البلاد بصورة عامة، وكان قد أنجز الكثير في الإخراج المسرحي والتأليف وما يتعلق بالأعمال المسرحية، ثم إنه قد أسهم في تأسيس جمعية الفنانين الكويتيين سنة 1953م.

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للأستاذ حمد عيسى الرجيب تجارب عديدة مع الكتابة، حتى صار ضليعاً فيها، يجيد ما يكتبه، ويعبر عن أفكاره بوضوح شديد، ولعل خاتمة أعماله في هذا المجال كتابه الذي اعتُبِر تاريخاً للفترة التي عاش فيها، وتصويراً لسيرته الذاتية. والكتاب بعنوان: «مسافر في شرايين الوطن»، والاسم معبِّرٌ عن فحوى الكتاب أجمل تعبير وأصدقه.

بدأ بالإهداء، ولم يهده إلى أحد من الناس بل أهداه إلى الوطن كله، فقال:

«إلى الكويت التي أعطتنا، وكانت لنا الذُّخر والزاد، ووهبتنا رجالاً كانوا لنا الدرع والزواد، وأثْرت أَيَّامَنا بكفاح الآباء والأجداد».

وكانت له بعد هذا الإهداء مقدمة دخل بها إلى موضوعات كتابه، وبيّن فيها هدفه من عمله هذا، ومنهجه فيه.

ثم يأتي الكتاب، وهو كبير الحجم ينوف عدد صفحاته عن ثمان وعشرين وثلاثمائة صفحة، وقد امتلأت بالصور الفوتوغرافية التي دلّت كثرتها على اهتمام المؤلف بتوثيق كل شيء، وحرصه على جمع المصورات طوال حياته، وها هو قد استفاد مما جمع حين وضع كمية منها ضمن موضوعات هذا الكتاب، فكانت موضحة لما كان يتحدث عنه على صفحاته، ومُذكِّرة بالشخصيات التي يمر ذكرها فيه.

فصول كتاب: «مسافر في شرايين الوطن، سبعة، كل فصل منها يتكوّن من عدة فقرات، أو يعالج عدة موضوعات».

كان الفصل الأول مُعَبِّراً عن بداياته في الفريج الذي نشأ فيه، وأطلق على ذلك الزمن الذي أمضاه في ذلك الوقت اسم: «الزمن الأخضر».

ولقد تحدث هنا عن أشياء كثيرة منها ما يتعلّق به شخصياً، ومنها ما يخص البلاد بشكل عام، حين ذكر الأمان للذي يتجول في الأسواق، وراحة الناس في تلك الأوقات.

ثم تكلّم في هذا الفصل عن المقاهي، وَعَن دراسته، وعن بعض الشخصيات والمظاهر التي تبدو له وهو في سن الْفُتُوَّة.

وتحدث في الفصل الثاني عن رباح الديموقراطية وعن النهضة التعليمية، وأثنى فيه على بعض رجال الوطن الذين تميّزوا بالعزم والشجاعة.

وكان الفصل الثالث عن ارتباط أهل الكويت بالإسلام، وانتهز - هو- الفرصة لكي يذكر مزيداً من الأمور التي كانت تحدث بين أفراد المجتمع فترتبط بذكرة الوطن، وذكر أنهم كانوا راضين بما قسم الله لهم، وهذا هو مفتاح سعادتهم.

وضمن هذا الفصل حديث عن تجربته في فرقة الكشافة المدرسية، والرحلات التي قام بها ضمن هذا النشاط الكشفي، إلى أن وصل إلى مسألة الخروج من البلاد، ونص ذلك بعبارة هي: الخروج من شرنقة الوطن، فكان خروجه هذا إلى عالم جديد مبهر.

وكان الفصل الرابع عن تجربته الأولى في مصر عندما ذهب إلى هناك من أجل الدراسة، فَعَرَّجَ في الفصل نفسه على فن المسرح وتحدث عنه، ثم باشر بالعودة إلى الكويت متحدثاً عما رآه فيها وقتذاك:

أما الفصل الخامس فهو فصل متنوع يبدأ بذكر المسرح واهتمامه به، والفنون الشعبية ورعايته لها، ويُؤكِّد اعتزازه بالفن الذي وهب له كثيراً من وقته.

وأما الفصل السادس فهو خاص بتجاربه الدبلوماسية بدءا من القاهرة التي سمّاها بحر الدبلوماسية الواسع إلى أن تحدث عن عدة مواقف له في غيرها من البلدان.

وَأَلْحَقَ بذلك ثلاث نقاط هي:

- حديث عن الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.

- ديوانية الكويت في القاهرة.

- حديث حول المملكة المغربية.

وفي الفصل السابع من الكتاب، كان الأستاذ حمد عيسى الرجيب قد قرب إلى نهاية المطاف فيما يتعلق بعمله في خارج الوطن، فذكر في هذا الفصل شيئاً عن عودته وظروفها، وَبَيَّن أنه عاد إلى أحضان الوطن بضمير هادئ، يكفيه هذا العدد الكبير من الأصدقاء الأوفياء الذين أحاطوا به، فأنسوه متاعب العمل في ماضي أيامه، فعاش معهم عيشة لا يُكَدِّرها مُكَدِّر.

وهكذا ينتهي الكتاب الذي تضمّن بصدق بياناً شاملاً عن السيرة الذاتية لكاتِبِهِ، ومعلومات كثيرة عن المجتمع الكويتي خلال أيام تلك المسيرة، أوردها الكاتب دون زيادة أو نقصان.

هذا ويكفينا مما قرأناه في كتاب: «مسافر في شرايين الوطن» من معلومات مهمة تتناول كثيراً من جوانب الحياة في بلادنا، وتتحدث عن الناس من عدة جوانب فتصف حياتهم واجتماعاتهم والروابط الجميلة التي تربط بينهم، ثم تبيّن لنا كيف أن هذا الفتى الذي نشأ في ذلك الوقت المبكر قد التفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره، فتعلم تعليماً جيداً في الكويت وفي خارجها، وتدرّب تدريباً جيداً في فني المسرح والموسيقى فبرع فيهما حتى صار علامة من علامات الكويت الدالة على نشاط أهلها الفني العام، ثم بذل من جهده وَقْتَاً كبيراً قدمه لخدمة بلاده في المجالين الدبلوماسي والداخلي.

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ولقد أطلنا في الحديث لأن المعلومات التي حواها الكتاب كانت معلومات مهمة، ترصد الأحداث الشخصية للأستاذ حمد عيسى الرجيب كما ترصد حركة المجتمع الكويتي والسياسة الكويتية خلال فترة من الزمن.

ولكن هذا ليس كل ما قام هذا الرجل بكتابته فله نشاط كبير وكتابات كثيرة يصعب الإلمام بها، ولكننا لا ينبغي أن نمر بها دون إشارات إلى بعضها.

لقد كان طوال وجوده في القاهرة أيام كان طالباً بها مهتماً بالكتابة مُنوِّعاً فيها، ولكنه كان يهتم أكثر ما يهتم به هو المسرح، فله مقالات عن نشأته وأثره في المجتمع، وله مسرحيات قصيرة وأخرى طويلة منها:

- خروف نيام نيام.

- مهزلة في مهزلة في سنة 1948م بالاشتراك مع رفيق دربه الأستاذ أحمد مشاري العدواني.

- مسرحية من الجاني؟

هذا بالإضافة إلى مقالات أخرى متنوعة وطرائف متعددة، ومشاركات في ندوات تقام فيتم خلالها علاج موضوعات مهمة إلى غير ذلك.

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لعل من المهم هنا أن نقدم نموذجاً من نموذج كتاباته لأننا وإن أشرنا إلى ذلك إشارة عابرة غير أننا لم نذكر شيئاً منها، وسوف نختار ما نقدمه فيما يلي باعتباره مثلاً واضحاً يدل على إمكاناته الكتابية، وقدراته على صياغة الموضوعات وعلى الأخص في المسائل الاجتماعية التي جعل نفسه خلالها رقيباً على المجتمع يذكر محاسنه ويذكر مساوئه، ويدل على ما ينبغي أن يُدرك من ذلك وما ينبغي أن يُترك.

ونلاحظ أنه كتب عدة فقرات في موضوع من هذا النوع جعل لها عنواناً يشير إلى مجموعة من الناس يقصدها بما كَتَب، ويوجه إليها النقد والتوجيه حرصاً منه على سمو الأخلاق، ونقاء الأنفس من كل ما يكدرها في أثناء معايشتها لغيرها من الناس. وهذا العنوان الذي أشرنا إليه كان: «هؤلاء الناس» وهو مكوّن من أربع حلقات تتناول كل حلقة منها ما أراد ذكره من أراء وملاحظات حول عادات بعض الناس إذا كانت هذه العادات غير قويمة، وهو في أثناء ذلك يقدم النصح كما يقدم النهي عن الانسياق وراء التصرفات الممجوجة التي تسيء إلى كل من هم حول من يرتكبها.

تحدث في الفقرة الأولى عن ضعاف النفوس الذين يسعون بين الناس بالنميمة، فينشرون البهتان ويفرقون بين الجماعات، ويتخذون الكذب وسيلة إلى التقرّب من بعض من هم أمثالهم من ضعاف النفوس وهو يؤكد أن عمران المجتمع لا يأتي عن طريق تخريب البيوت العامرة والإفساد بين أهلها، وأن كسب الصداقات لا يأتي إلا بحسن المعاملة والصدق والوفاء والاهتمام بشد رباط المودة مع الجميع، فالمجتمع الصالح هو مجتمع الصفاء، وطيبة النفس والبعد عن الحقد ومعروف أن الأشخاص الذين نراهم يسعون إلى ما يؤدي إلى تخريب المجتمع هم أناسٌ منبوذون مكروهون. وهذا هو نص الفقرة:

«يتخذ بعض الناس، النميمة - والعياذ بالله- وسيلة لكسب الأصدقاء والتودد إليهم!، فينخدع بهم ضعاف الإرادة والشخصية، فينصاعون إلى أقوالهم الكاذبة، وأحاديثهم الخادعة، ويتلقون بصدر رحب نصائحهم المزوقة التي لا يرمون من ورائها إلا إثبات وجودهم وبسط نفوذهم وتحقيق سيطرتهم وسرعان ما تشتعل البغضاء بين صديقين حميمين توسط بينهما نمام فاجر، سكب كلاماً مسموماً في أذن أحدهما ضد الآخر، ليبرهن بالتملق المزدول والطعن والحط من الصديق الآخر والتشكيك في صدق صداقته وعميق محبته وولائه.

هؤلاء الناس، جراثيم تفتك في أوثق الروابط المقدسة التي تربط بين أفراد الأمة فتتفكك أجزاؤها وتهن عزائمها، لأنها تضعف ثقة الفرد بالفرد ومن ثم تضعف الروابط الاجتماعية العامة.

هؤلاء الناس... هم ضِعَافُ النفوس، التي سرعان ما تنهار حينما تظهر نواياها السيئة أمام قدسية الصداقة الطاهرة وما علينا عندما نصادف مثل هؤلاء إلا أن نطاردهم باحتقار سلوكهم، ونحاربهم بتسفيه آرائهم ونردهم على أعقابهم بأن نصرح لهم برأينا فيهم.

هؤلاء الناس.. هم أسباب خراب البيوت العامرة، ونشر التنافر والشحناء بين الأقارب والأصدقاء.. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: (يفرق بين المرء وزوجه).

لقد ظن هؤلاء خطأ أنهم يستطيعون كسب الأصدقاء بالتفرقة بين من ربط الله بين قلوبهم برباط المحبة والإخاء.

كفِّروا عن سيئاتكم بضم من فرّقتموهم من الأصدقاء، وشتتموهم من الأقارب. لتزول عنكم لعنة الله».

ويتحدث في الفقرة الثانية عن بعض الأمراض الاجتماعية التي يراها الرائي وهي تختلف من مجتمع إلى آخر، بحسب أساليب الحياة وعلاقات الناس وتنوع سلوكهم.

ولا شك في أن الحسد من أهم أسباب تدهور المجتمعات وتخريب العلاقات بين الناس، وهو ينم عن ضيق نفس الحاسد بكل خير يحصل عليه غيره فيسعى إلى الإفساد بين المتصالحين، وإثارة المشكلات بين الأسر وتخريب العلاقات الطيبة القائمة بين الأصدقاء، ولذا فإنه قد اعتبر الحسد داءً وبيلاً، وهو على حق في هذا الرأي لأن الحسد لا يضر المحسود وحده بل إن الحاسد ليعاني من حدة شعوره بما تحمله نفسه من كيد للناس وكراهية لحصولهم على الخير.

وهذا هو نص الفقرة الثانية:

«تتفاوت الأمراض الاجتماعية التي يصاب بها المجتمع الإنساني قوة وضعفاً. وهذا التفاوت يجعل الخطر من بعضها أبعد من الآخر في التعجيل إلى هوة الهلاك والدمار...

ومن هذه الأمراض، مرض يلازم الإنسان منذ حداثته، غير أنه يَزْدَادُ أو يتناقص حسب التربية التي يتلقاها الشخص في بيته وبيئته التي يعيش فيها..

هذا الداء الذي نحن بصدده هو داء «الحسد»، وهو داء بغيض يضعف النفس ويدنيها إلى المواضع الدنيئة ويجردها من الرفعة والكمال.

والمبتلون بهذا الداء، لا يهنأ لهم عيش ولا يطيب لهم مقام ما لم يحاولوا إفساد ما قام به غيرهم من الأعمال الناجحة، أو إحباط ما ارتأوه من مشروعات فيها الحكمة والسداد وتراهم ينظرون إلى كل عمل طيب بمنظار أسود متشائم متمنين لهم التعثر في أي سبيل سلكوه..

وإذا وفق هؤلاء الناس إلى عمل من الأعمال تجدهم يخفون معالم الطريق الذي سلكوه لئلا يسلكه أحد غيرهم، فيصل إلى ما وصلوا إليه أو إلى أحسن منه.

هؤلاء الناس.. رائدهم الشح والجشع في كل شيء، فهم يكرهون الخير والتوفيق والسعادة لغيرهم من الناس ولو كانوا هم شركاء في هذه النعم الثلاث... وتراهم في كل تصرفاتهم على طرفي نقيض مع القول المأثور: «أحب لغيرك ما تحب لنفسك».

فإلى هؤلاء الذين تشربت نفوسهم بهذا الداء الوبيل نقول: تيقنوا أنكم لن توفقوا في أعمالكم ما دمتم تكرهون لغيركم التوفيق والنجاح، وأنكم لن تنجحوا في أعمالكم ما لم يقل أحدكم صادقاً (رب ارزقني وارزق مني)».

وفي الفقرة الثالثة نجد الكاتب يتجه إلى أمر آخر هو أمر الادعاء الذي يدعيه بعض الناس في أنفسهم فهم يتشدّقون بلفظ الكرامة، وهم أقل الناس احتفاظاً بكرامة أنفسهم، لأنه لا يوجد إنسان يشعر شعوراً حقيقياً بالكرامة ثم يردد ذلك في كل مناسبة أو حتى بدون مناسبة، ولا يوجد إنسان من هذا النوع لا يحفظ كرامة غيره من الناس، فمن أراد أن يحترِمَهُ الناس فليحترم غيره من الذين عرفوا بالخير وبالسلوك الحسن، وعرفوا بعدم الادعاء بشيء يرونه في أنفسهم دون أن يراه الناس فيهم، إن الشعور بالكرامة لا يستتبع الغطرسة على الناس ولا الكبرياء، ومن يدّعي أنه أفضل من غيره، فإنه يسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى الآخرين.

ينبغي فهم مدلول الكرامة أولاً ثم الدفاع عنها:

ونص هذه الفقرة كما يلي:

«ليس أخطر على الإنسان في حياته من معرفته لشيء من الأشياء معرفة سطحية خالية من التعمق والارتواء.. إذ كل شيء في هذا الوجود يحتاج إلى دراية وخبرة وممارسة، فمعاملة الناس وكسب احترامهم تحتاج إلى دراسة وافية للوصول إلى معرفة حقيقة النفسية الإنسانية وميولها، لنستطيع الحصول على تقدير الناس وثقتهم، أما إذا لم نستطع اكتساب هذا التقدير وهذه الثقة فإن مصير هذه العلاقات أن تتسم بالبؤس والشقاء.

وهناك أناس يتحدثون عن الكرامة والمحافظة عليها -إن وجدت لديهم!- من دون أن يفرقوا بين المحافظة على كرامتهم أو كرامة إخوانهم من بني البشر، كأنما الكرامة وقف عليهم وحرام على غيرهم من الناس.

هؤلاء الناس.. يتشدقون دائماً بألفاظ الكرامة، وينفخون صدورهم بدعوى المحافظة عليها، ولا يرضون أن يمسهم أحد من قريب أو بعيد،

بينما هم يتعمّدون إهدار كرامة غيرهم والحط من سواهم، وهكذا تأخذهم الغطرسة والكبرياء إلى مواطن الإهانة والاحتقار، وتراهم يظنون أن في احتقار غيرهم من الناس زيادة في احترامهم والرفع من شأنهم وإعلاء قدرهم، وهم لا يعلمون أنهم إذ يفرضون احترام أنفسهم على الناس فرضاً، إنما يغرسون في قلوب الناس احتقارهم وازدراءهم لهم.

فيا من تتعشقون الكرامة وتتغنون بها، تأكدوا تماماً أنكم لن تحفظوا كرامتكم ما لم تفهموا معنى الكرامة، وكيف يجب ان يُحَافَظُ على الكرامة، وما لم تحافظوا على كرامة الناس واحترام مشاعرهم.

أما آخر ما جاء عن هؤلاء الناس الذين ذكر الأستاذ حمد عيسى الرجيب صفاتهم وأنَّبهم على أنهم كانوا يتمسكون بهذه الصفات السيئة، فهو حث على سعة الصدور، والتحلي بالصبر والتمسك بالأمل، لأن التشاؤم يؤخر الإنسان على سلوك طريق الحياة، فيجد صعوبة في أن يتقدم الصفوف كما يتقدّمها الأسوياء من غيره، ذلك أن على المرء أن ينظر إلى ما يحدث أمامَهُ نظرة متجردة بعيدة عن الحسد والضيق بما يحصل عليه غيره من مصالح، بل إن عليه أن يضع يده في أيدي أصحاب المشروعات الصالحة المفيدة، ويكون إنسانا متعاوناً مع الجميع.

وبهذه الفقرة ينتهي مجمل الفقرات، ونصها:

«تصاب بعض المجتمعات بفئات من الناس أشبه ما تكون بمكروب السل عندما يحل بجسم الإنسان، فطالما يعيش فيه هذا الميكروب فمصير الجسم إلى الضعف والهبوط والانحلال... وهكذا المجتمع... فطالما تعيش في وسطه هذه الفئة المريضة فمصيره إلى التدهور والثبور، لأنها فئة تدعو إلى الهزيمة، وتحث على الركود، ولو في وسط هوّة عميقة من الجهل والانحلال.

هذه الفئة تتكون من أناس اتخذوا التفاؤل عدوا لدودا لهم، والتشاؤم صديقا حميما، فهم دائماً أبداً لا يبدون رأياً، ولا يأتون بجديد، ولا ينهون عن منكر، ولا يأمرون بمعروف رائدهم تثبيط الهمم، وفل العزائم، والاستهزاء بمن يحاول الإتيان بمشروع جديد فيه الخير الجزيل والمصلحة المطلوبة لهذا المجتمع الذي هم من أعضائه، المطالبين بالنهوض به ورفعه إلى درجة عالية من السمو والارتقاء...

إن وجود مثل هؤلاء الناس في أمة يقض مضجعها ويحط من قيمتها... إذ إنهم كالشوك في جسمها، يخزها ويعوقها عن القيام والنهوض.

فيا من فقدتم القدرة على تحمّل هذه الأعباء المجيدة الخالدة... ويا من

حُرمتم الإدلاء بالرأي السديد... شجّعوا من وهبه الله القدرة على تحمّل هذه الأعباء، وإلا فاكرمونا بسكوتكم.. فإن المجتمع في حاجة قصوى إلى حياة سعيدة هانئة...».

وبعد، فإنني هنا أختم حديثي هذا عن هذا الرجل الوفي العزيز على نفوس المواطنين جميعا صديقى حمد عيسى الرجيب بأبيات قلتها ضمن قصيدة رثيته بها حينما توفي سنة 1998 م، رحمه الله وأثابه، وهذه هي الأبيات التي اخترتها من القصيدة المذكورة:

حمد الرجيب أَرَيْتَهُمْ وطناً

يشدو به الـشـادي ويجتهدُ

سمقت إلى العلياء هامته

ودنت إلى الأمجاد منه يَدُ

إن تَمْضِ عنا، قد تركت لنا

ما ليس يمضى دونه الأبدُ

والموت لا تُنْسَى مرارتُهُ

لا الهمُّ يجلُوها ولا الكَمَدُ

