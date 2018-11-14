الاخيرة

لايمكن أن نكتب هذه الأيام عن أي شأن لا يتعلق بالمآسي التي خلفها سوء الادارة الحكومية جراء هطول الأمطار في الأيام الماضية، ذلك أننا نعيش أياما عصيبة بسبب الآثار المدمرة التي خلفها سوء التدابير الحكومية في مواجهة آثار موجة الأمطار.

واذا كانت الجوقة الاعلامية التي تدافع عن الحكومة وتحاول ان تصرف انتباه الناس عن التركيز على سوء الاجراءات الحكومية في مواجهة آثار موجة الأمطار، مدعية أن السبب الرئيس لتلك الآثار هي الأمطار الغزيرة، فماذا عن ظاهرة «الحصى الطائر» التي بتنا نشهدها كل عام بعد كل رشة مطر، وكأننا نحن الدولة الوحيدة التي تشهد أمطاراً، ومن المضحك المبكي أنه حتى أكثر الدول فقراً والتي ينهمر عليها المطر بغزارة طوال العام لاتشهد ظاهرة «الحصى الطائر»؟

لقد ظهرت هذه الأيام فيديوهات وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لشوارع وطرق انقشطت أكثر من طبقة منها بعد أمطار الأيام الأخيرة، فبماذا نفسر ذلك غير أنه من فعل الفساد؟ انه فساد مقاولين لايلتزمون بتنفيذ المواصفات كما هو منصوص عليها بالعقود، ومسؤولين يوافقون على إعطاء المقاولين كامل قيمة العقود على الرغم من معرفتهم التامة بأن الأعمال لم تجر كما هو مطلوب!

ان ظاهرة «الحصى الطائر» التي سنبتلي بها هذا العام ستكون الأقوى، ليس بسبب غزارة الامطار، بل الأمطار شملت كل مناطق الكويت، وبالتالي فإن مظاهر فساد إنشاء الطرق ستشهدها كل المناطق عدا بعض المدن في المناطق الداخلية بسبب الخوف من الشيوخ وكبار المسؤولين الذين يقطنون تلك المناطق.

ان الجميع يتمنون ان تكون هذه الاحداث المريرة التي مررنا بها والتي من المحتمل أن نمر بها خلال هذا الشتاء، فرصة لفتح ملفات الفساد في كل المشاريع الانشائية، فهل تفعلها الحكومة لمرة واحدة؟

