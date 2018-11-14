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كيف تصبح «خفياً» على إنستغرام


طرح تطبيق التواصل المصور الشهير «إنستغرام»، في وقت سابق، ميزة جديدة لمستخدميه، تتيح لهم خاصية أن يكون «خفيا». لكن يواجه كثير من المستخدمين مشكلة كبيرة في تفعيل تلك الخاصية، الموجودة في وقت سابق بتطبيقات مماثلة مثل «فيسبوك» أو «واتساب». ونشر موقع «لايف هاكر» التقني المتخصص، تقريرا تضمن الخطوات التطبيقية لإمكانية التبديل إلى «الوضع الخفي» على إنستغرام. ويمكن تطبيق ذلك وفقا للخطوات التالية:
افتح حسابك على إنستغرام.
ستجد في الركن الأيمن العلوي أيقونة جديدة على شكل «ترس»، اضغط عليها.
ستجد فيها خيارات عديدة، اضغط على خيار «الإعدادات».
ادخل إلى خيار «الحماية والخصوصية» أو « privacy and security».
اضغط على أيقونة activity status.
ستجد خيارات عديدة اختر «الوضع الخفي» أو « Incognito Mode» على إنستغرام.
إذا أردت أن تلغي وضع التخفي، يمكنك اتباع نفس الخطوات، وتختر إلغاء تفعيل الوضع.


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