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رئيس «البلدي»: غير صحيح ما تردد عن طلبنا تعيين 8 مستشارين وافدين


أوضح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي أن المجلس طلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين اثنين من المستشارين الكويتيين أحدهما من حملة الدكتوراه في مجال القانون، والآخر من حملة الدكتوراه في مجال الاعلام وصاحب خبرة مهنية طويلة ليستعين بهما كمستشارين كل في مجاله، اضافة الى مستشار قانوني واحد من الوافدين المتخصصين في قوانين الكويت ومؤسساتها الحكومية.
ونفى العتيبي صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن طلبهم تعيين 8 مستشارين من الوافدين، مشيرا الى ان المجلس طلب 6 من السكرتارية والطباعين الوافدين لأعضائه نظراً لعدم قبول الشباب الكويتي عقود( الاستعانة بخدمات) لتدني مرتباتها. وختم بقوله: كنت أتمنى لو تم الاستيضاح منا عن كل ما سبق لنجيب بكل وضوح وشفافية إيماناً منا بسلامة إجراءاتنا ولاحترامنا الرأي العام، لافتا الى ان ذلك لو حدث لكان أفضل من نشر معلومات تخلط الأمور وتظهرها بعكس حقيقتها.


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