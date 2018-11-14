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أعلن مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن احباط محاولة ضخ كمية كبيرة من الخمور المستوردة الى داخل البلاد واردة من دولة خليجية باعتبارها مياه معدنية، مشيراً الى ان ضبطية الخمور والتي ضبطت داخل ميناء الشويخ جاءت كثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وادارة البحث والتحري الجمركي والادارة العامة للجمارك.

وأكد المستشار الجلاوي في تصريح صحافي اهمية مواصلة التعاون بين الجمارك والداخلية لاحباط مثل هذه المحاولات الرامية الى اغراق البلاد بالمواد المحظورة.

وقال مدير عام الجمارك ان اخبارية وصلت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بأن هناك 3 حاويات قادمة من دولة خليجية وأن هناك اشتباها في وجود خمور مستوردة بداخلها، مشيرا الى ان ادارة البحث والتحري قامت بالتنسيق مع رجال جمارك ميناء الشويخ الذين اتخذوا كل الاحتياطات لمنع دخول هذه المواد المسكرة، وبمجرد وصولها الى البلاد تم التحفظ عليها واخطار وزارة الداخلية، وعثر بداخل الحاويات على 39 الف زجاجة من المشروبات الكحولية.

وأكد ان وزارة الداخلية شرعت في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للوقوف على هوية من جلب الشحنة، مشيرا الى انه جاري حصر المضبوطات بشكل دقيق. وثمن المدير العام يقظة رجال جمرك الشويخ وتصديهم كعادتهم لكل محاولات تهريب المواد المحظورة الى داخل البلاد.

هذا وتواجد في ميناء الشويخ خلال الضبطية عن وزارة الداخلية العميد بدر الغضوري وكذلك عدد من قيادات الادارة العامة للجمارك منهم نائب المدير العام لشؤون المنافذ السيد عدنان القضيبي ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري السيد اسامة الرومي ومدير البحث والتحري الجمركي السيد راشد البركة.

وفي سياق متصل، قال نائب مدير ادارة البحث والتحري الجمركي عضو لجنة الاعلام الجمركي خالد الرميح: ان الضبطية الجديدة في ميناء الشويخ ثمرة من ثمرات التنسيق بين الادارة العامة للجمارك ممثلة بمكتب البحث والتحري والادارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكدا ان التنسيق الرفيع بين الجهتين يشكل حائط صد في مواجهة اي محاولة لتهريب المواد المحظورة.

من جانبه، اشاد مدير جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي بيقظة وتجاوب رجال جمرك ميناء الشويخ مع كل الاخباريات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة والمسكرة وكل المواد المحظورة.

