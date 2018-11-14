مطيران وسمي دبي السويط 86 عاماً شيع، الرجال: صباح الناصر، ق4، شارع السيدة عائشة أم المؤمنين، م48، مقابل الفردوس، ت: 99477422، النساء: صباح الناصر، ق4، ش31، م48، ت: 90050090

عبدالمجيد إبراهيم حسين الشطي 75 عاماً شيع، الرجال: المنقف، ق3، شارع الهملان، ت: 50501711، النساء: القصور، ق3، ش1، م59

عبدالناصر عثمان إسماعيل مال الله 53 عاماً شيع، الرجال: الجابرية، ق5، ش15، م50، ت: 51706660، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق4، ش411، م23، ت: 97372252

محمد حسين علي الشهاب 67 عاماً شيع، الرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، ت: 50006006، النساء: قرطبة، ق2، ش4، ج5، م18، ت: 67041235

حسين عبدالعزيز حسين العصفور 76 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق3، شارع جاسم البرجس، م10، ديوان العصفور، ت: 97650005، النساء: قرطبة، ق1، الشارع الأول، ج2، م17، ت: 25338282

زهية شريدة سيف العازمي، أرملة راشد سهو السبهان العازمي 82 عاماً شيعت، الرجال: جابر الأحمد، ق7، ش740، م1230، ت: 99663389-99443014، النساء: جابر الأحمد، ق2، ش235، م22، ت: 99042494

فاطمة عبدالله الضبيعي، أرملة ناصر يوسف اللهو 81 عاماً شيعت، الرجال: مبارك الكبير، ق5، ش12، م1، ت: 55500565، النساء: قرطبة، ق3، ش3، ج1، م31

إنا لله وإنا إليه راجعون