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سمو الأمير بحث والرئيس الفلسطيني دعم مسيرة العمل العربي المشترك

قلادة الكنعانيين الكبرى لسمو ولي العهد


استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك، مضيفا ان المباحثات سادها جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في جميع الأصعدة.
وقام الرئيس الفلسطيني بعد ذلك بمنح سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قلادة الكنعانيين الكبرى كما منح كلا من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوشاح الأكبر لوسام دولة فلسطين.
وقام الرئيس عباس بمنح كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله نجمة القدس من وسام القدس.


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