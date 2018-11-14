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غزة الوكالات: كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس غاراته على قطاع غزة بعد تدمير مبنى تلفزيون الأقصى فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية ولا سيما حركتي حماس والجهاد الاسلامي بوابل من الصواريخ هو الأكبر منذ عدوان 2014 واستهدفت عمق اسرائيل في مؤشر على امكانية اتساع نطاق المواجهة التي فجرتها محاولة تسلل اسرائيلية فاشلة.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 7 والتي أدت ايضا الى أصابة 25 آخرين فيما أسفر اطلاق الصواريخ عن سقوط قتيل واحد و27 جريحا ثلاثة منهم بحالة خطرة.

وتتواصل الغارات واطلاق الصواريخ منذ ظهر الاثنين حيث أحصى الجيش الإسرائيلي حوالي 400 صاروخ أطلقت من غزة زعم أن معظمها سقط في مناطق غير مأهولة. في حين شن طيران الاحتلال غارات على 150 موقعا لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ومؤسسات حكومية وأهلية.

وتراشق الطرفان بالتهديدات اذ تحدث الناطق باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس عن حشد تعزيزات ووسائل كبيرة ونشر عدد إضافي من البطاريات المضادة للصواريخ. في المقابل قال ابو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام ان منطقة المجدل المحتلة (بالقرب من عسقلان) دخلت دائرة النار ردا على قصف المباني المدنية في غزة واضاف أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة. ودوت صافرات الإنذار طوال ليل الإثنين الثلاثاء في البلدات الإسرائيلية الواقعة حول قطاع غزة، ما دفع سكانها إلى التوجه إلى الملاجىء. وأغلقت المدارس امس في عدد من البلدات ودعي السكان إلى عدم الابتعاد عن الملاجىء. كما أغلقت المدارس في قطاع غزة ولجأ العديد من السكان الى أماكن بعيدة عن مناطق الاحتكاك.