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أعلن مجلس الوزراء أمس سلسلة إجراءات تعد بمثابة إعلان حالة طوارئ في البلاد لمواجهة الظروف الجوية السيئة وتداعياتها وذلك في اطار حرص الحكومة على ارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

وفي هذا السياق قرر المجلس تعطيل العمل في الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس والكليات الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء واعتباره يوم راحة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأصدر المجلس أمس بيانا نوه فيه إلى هذا القرار والذي جاء متماشياً مع تنبؤات هيئات الأرصاد الجوية المحلية والعالمية والتي تشير إلى احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات القليلة القادمة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة عالية السرعة.

ودعا المجلس الجميع الى اتخاذ جميع اجراءات الحيطة والحذر واتباع الارشادات الحكومية التي تصدر وتبث عبر تلفزيون الكويت بهذا الشأن. وكان مراقب التنبؤات في ادارة الأرصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي توقع أن تدخل البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس ابتداء من فجر اليوم الأربعاء الى يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك في كلمة للقراوي خلال جلسة مجلس الأمة امس أثناء انتقال المجلس الى مناقشة طلب نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها الايام المقبلة.

وأوضح القراوي أنه من المتوقع أن تكون الحالة الجوية منذ فجر اليوم من خفيفة الى معتدلة يزيد نشاطها خلال فترة العصر وتستمر الى الليل ثم تقل تدريجيا وتزيد عند الفجر.

وأضاف أن هذه الحالة مستمرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على فترات متقطعة وعلى كميات متفاوتة ما بين متوسطة وشديدة وقد تصل الى شديدة الغزارة في بعض المناطق.

من جهته ذكر رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي أن الأمطار نهار اليوم ستكون غزيرة الى شديدة الغزارة وتؤدي الى تراكم المياه وسيول على بعض المناطق خاصة المناطق المتشبعة بمياه الأمطار. وما بين الأفعال والأقوال تتكشف النوايا، اذ ضيع فقدان النصاب تمديد جلسة الامس وفوتت النقاش العام بشأن كارثة الأمطار والسيول والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين والممتلكات، كما أضاعت مناقشة واقرار واحد من طلبين بشأن تشكيل لجان تحقيق في هذا الموضوع.

ففيما أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منح لجنة تقصي الحقائق المحايدة حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق جميع الصلاحيات والاختصاصات، كشف المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد عن خطة لاغلاق الطرق في حال هطلت الامطار بغزارة اليوم الاربعاء او غدا او بعد غد.

وكان الوزير الرومي قال في مداخلة له بجلسة الأمس للجنة تقصي الحقائق جميع الصلاحيات والاختصاصات في الاطلاع على كل المستندات والوثائق والعقود، مبينا أنه على اللجنة مراجعة عقود التنفيذ والصيانة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري والتأكد من سلامة إجراءات استلام الأعمال من المقاولين. وذكر أن للجنة في سبيل ذلك سماع أقوال من ترى من الموظفين أيا كان مستوى وظائفهم قيادية أو اشرافية، فضلا عن سماع أقوال مسؤولي الشركات أو المقاولين ذوي الصلة بأعمال اللجنة، وذلك لتحديد المتسبب في الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق والأنفاق والشوارع والمنازل وطفح مجارير الصرف الصحي. وأشار إلى تفعيل خطة اللجنة العليا للطوارئ التي تضم في عضويتها 12 جهة حكومية موضحا انها عقدت اجتماعات عدة لوضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة. وأضاف تم تنفيذ تلك الخطة يوم الجمعة الماضي كاملة ولكن قدر الله من نزول كمية من الأمطار فاقت المعدلات الطبيعية، وعليه رأت اللجنة أن الأولوية هي المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين مع استمرار باقي الجهات الحكومية بأداء مهامها.

وتابع انه مما لا شك فيه أن ما مرت به البلاد من هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين فاقت كمياتها كل السنوات التي مضت بكثير، وكانت كمية الأمطار غير مسبوقة حيث كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف المياه ما أدى إلى تجمعها.

من جانبه اعلن المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد في مداخلة له بالجلسة امس انه تم رفع مستوى جهوزية اللجنة التنسيقية للطوارئ استعدادا لهطول الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة اليوم الاربعاء وغدا وبعد غد. واضاف المكراد إن لجنة الطوارئ رفعت جهوزية جميع الأفراد والمعدات والمراكز في جميع انحاء البلاد، مبينا أن هناك خطة تم إعدادها في حال هطول الأمطار الغزيرة ومنها اغلاق الطرق وبث رسائل تحذيرية من قبل وزارة الإعلام إضافة إلى الحسابات الرسمية لجميع الجهات الحكومية المعنية في مواقع التواصل الاجتماعي. واشار الى انه من ضمن الخطة نقل رسائل توعية عبر شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث بجميع اللغات لتوعية المواطنين والمقيمين في البلاد بمختلف جنسياتهم. وأشار الى تعيين متحدث رسمي عن الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية لنقل جميع الأحداث والجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها.

