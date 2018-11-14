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أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري انها ستحيل موضوع اضرار مدينة صباح الأحمد السكنية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى النيابة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الأشغال من تحديد من توجه إليه الاتهامات والمسؤوليات.

جاء ذلك في مداخلة للوزيرة في جلسة مجلس الأمة امس أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بشأن رسالة من رئيس لجنة المرافق البرلمانية النائب محمد الهدية يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما تعرضت له البلاد من أمطار غزيرة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت بوشهري ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن مسؤولية وزارة «الإسكان» عما تعرضت له مدينة صباح الأحمد السكنية بسبب الأمطار الغزيرة وتأخرها في الإحالة إلى النيابة: «لا أستطيع الإحالة إلى النيابة إلا بعد اجراء تحقيق يتم فيه حصر الأضرار وتحديد من توجه إليه الاتهامات حتى لا تحفظ القضية».

وأضافت «قمت بتشكيل فرق فنية لحصر الأضرار سترفع تقريرها خلال ثلاثة أيام ومن ثم يكتمل الملف والاتهامات وتتم احالته إلى النيابة».

