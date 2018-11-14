الأولى

قال مصدر حكومي ان وزارة المالية تقوم حالياً بترتيب وإعداد آلية متكاملة لصرف التعويضات اللازمة للمتضررين من الأمطار حال استقرار اللجنة الحكومية المشكلة على عدد المتضررين المستحقين وإجمالي كلفة الأضرار.

واضاف المصدر لـالنهار انه لا يمكن تقدير قيمة الأضرار في الوقت الحالي حتى انتهاء حصر حجم الضرر وأعداد المتضررين، موضحاً أن الصرف سيكون من ميزانية العام المالي الحالي 2018/2019 وبشكل فوري حال تقديم الكشوف المرتقبة للمتضررين. (طالع ص 09).

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر معنية ان وزارة المالية تقوم حالياً بوضع آلية شاملة لسد جميع الجوانب المتعلقة بالهدر المالي سعياً منها لزيادة ايرادات الدولة والعمل على وقف الجوانب التي تزيد من مستويات عجز الميزانية العامة للدولة.