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الحميدي السبيعي: عبدالله فهاد مقصِّر في محاسبة الحكومة


شن النائب الحميدي السبيعي هجوماً استثنائياً على رئيس لجنة المرافق السابقة عبدالله فهاد متهما إياه بالتقصير في محاسبة الحكومة، وإصدار تقرير مهلهل لا يقبل به مستجد في كلية الحقوق، على خلفية غرق نفق المنقف في 2016، واصفا دفاعه عن تقرير اللجنة بانه «استشراف حبتين» وانه المتسبب بالتراخي الحكومي لانه لم يصدر تقرير الا بعد عشرين شهرا.
ورد فهاد بإلقاء اللوم على السلطتين في تمديد عمل اللجنة رغم جهوزية اول تقرير لها بعد ثلاثة شهور من بداية التحقيق الاول.
من جانبه، علق النائب عبدالوهاب البابطين بقوله: امر مخجل جدا ان تكون أعلى السلطات في البلد غير مكترثة، خصوصا ونحن مقبلون على ازمة أمطار جديدة، وقال: لقد تحملنا مسؤولياتنا..فتحملوا مسؤولياتكم!


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