عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: أطلقت فصائل فلسطينية امس صواريخ على إسرائيل في استمرارا لوابل هو الاكبر منذ حرب غزة عام 2014 ردا على ضربات جوية اسرائيلية اعقبت توغلا فاشل نفذته قوات إسرائيلية خاصة يوم الأحد فيما وجه طيران الاحتلال ضربات جوية لقناة تلفزيونية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» وأهداف أخرى.

وقد يقوض التصعيد الذي استشهد فيه خمسة فلسطينيين ومدني في إسرائيل جهود مصر وقطر والأمم المتحدة للوساطة في وقف إطلاق نار طويل الأمد بين الحركة وإسرائيل وتجنب صراع كبير آخر في القطاع الفقير وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وفصائل مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 400 صاروخ أو قذائف مورتر عبر الحدود بعد تنفيذ هجوم مفاجئ بصاروخ موجه على حافلة أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي واكدت «حماس» إنها ترد على توغل إسرائيلي فاشل في غزة أسفر عن مقتل أحد قادتها وستة مسلحين وقُتل كولونيل إسرائيلي كذلك في الواقعة.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات جنوب إسرائيل وميناء عسقلان مما دفع السكان للإسراع إلى المخابئ للاحتماء من القنابل وأصيبت عدة منازل وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت أكثر من مئة صاروخ وقذيفة مورتر وشنت إسرائيل ضربات جوية على مبان في غزة منها مقر مخابرات تابع لـ«حماس» واستوديوهات تلفزيون «الأقصى» الذي تلقى موظفوه تحذيرات مسبقة بإخلائه.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر امس لبحث الخطوات التالية لإسرائيل وقال الجيش إنه أرسل تعزيزات من المشاة والمدرعات إلى الحدود مع غزة.

وأفاد بيان أصدرته جماعات مسلحة في غزة إن أسدود وهي ميناء إسرائيلي رئيسي وبئر السبع أكبر مدن الجنوب الإسرائيلي ستكون التالية التي تصيبها الصواريخ الفلسطينية إذا لم توقف إسرائيل إطلاق النار.

وأبلغت مصر إسرائيل بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في غزة، وذكرت صحف مصرية مملوكة للدولة أن «الأجهزة المعنية في مصر قامت بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لاسيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع». من جهته قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختصار جولته الخارجية والعودة إلى رام الله، إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء «وفا» أن «عباس» يجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان». أما الولايات المتحدة التي تعثرت وساطتها للسلام منذ حرب 2014 التي استمرت سبعة أسابيع فنددت بـ«حماس».

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تفيد بأن «حماس» وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لديهما أكثر من 20 ألف صاروخ وقذيفة مورتر من أنواع مختلفة وهي قادرة على الوصول إلى المدن الرئيسة في إسرائيل مثل تل أبيب والقدس.

وأحصى الجيش الاسرائيلي اطلاق نحو مئتي صاروخ مصدرها غزة تم اعتراض ستين منها. وأصيب ستة اسرائيليين بجروح طفيفة بشظايا صواريخ في محيط مدينة سديروت الاسرائيلية المجاورة لقطاع غزة وفق ما أفادت اجهزة الاسعاف. وقال الجيش الاسرائيلي إن غالبية الصواريخ سقطت في مناطق غير مأهولة، لكن إصابات مباشرة طاولت منزلين في عسقلان ونيتيفوت. وأضاف أن جنديا اسرائيليا أصيب بجروح بالغة باطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سيارة صغيرة كانت مركونة قرب كيبوتز كفر عزة الى شمال قطاع غزة.

