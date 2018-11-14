عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات لقناة «فرانس 24» الفرنسية، عن أمله في انتهاء التوتر في قطاع غزة محذرًا من «اندلاع حرب جديدة» ومواجهة وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على تويتر «التصعيد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالغ الخطورة ومتهور الصواريخ يجب أن تتوقف وينبغي على الجميع إظهار ضبط النفس».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، امس العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين، وطالبا بوقفه. وقالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان إنها «تدين بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم».

وحملت جامعة الدول العربية، في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن نتائج هذا العدوان وتداعياته. واكد سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي لتحقيق السلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

الى ذلك دعت تركيا امس اسرائيل الى وقف هجماتها على سكان قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ردا على الهجمات الاسرائيلية الاخيرة.ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين قوله «لقد اظهرت هذه الهجمات مجددا موقف اسرائيل غير القانوني والمستبد والمحتل». وطالب المجتمع الدولي «الذي التزم الصمت تجاه الهجمات الإسرائيلية» بتحمل مسؤولياته والتحرك لوقف هذا العدوان.

وفي بروكسل دعا الاتحاد الاوروبي الى وقف كافة أعمال العنف التي اندلعت في قطاع غزة معربا عن قلقه حيال الوضع هناك. وقالت مايا كوسييانسيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان «على جمع أعمال العنف أن تتوقف فورا».وحث البيان الفلسطينيين والاسرائيليين على «التراجع عن الحافة وتجنب المزيد من الخطوات التي تسهم في التصعيد والتي تشكل خطرا على المدنيين وتغامر في ضرب الجهود الاخيرة الآيلة الى خفض التوتر».

