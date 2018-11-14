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غزة- الوكالات: اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية امس إنه تم قصف عسقلان برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال المباني السكنية في قطاع غزة مؤكدة أن ضرباتها المقبلة لن تكون معهودة في حين أكد جيش الاحتلال أنه هاجم حتى الآن مئة هدف في القطاع المحاصر. وتمكنت المقاومة الفلسطينية من قصف مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل بصواريخ ألحقت أضرارا مادية بعدد من المباني وأوقعت إصابات في صفوف المستوطنين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»

إن ماحدث بمثابة تحذير بأن القادم أعظم إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن ضربات المقاومة المقبلة لن تكون معروفة ومعهودة.

