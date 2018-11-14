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الأردن يحذر من خطورة التصعيد


عمان- د. ب. أ: أكدت الحكومة الأردنية، خطورة التصعيد في قطاع غزة ودعت إلى تحرك فوري لوقف «العدوان الإسرائيلي» وحماية الأبرياء.
ودانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان «العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وأكّدت ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار». وشددت على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع مشددة على أهمية وقف «العدوان» وضبط النفس واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معاناة القطاع الإنسانية.


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