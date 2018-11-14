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عواصم- الوكالات: تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون امس بممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق الجمهورية الإسلامية حيز التنفيذ. وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» «نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية» وحتى «ممارسة أقصى درجات الضغط» وأضاف «سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك».

وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا -بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه. وأضاف بولتون «لاشك في أن إيران بدأت تحاول ايجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال».

وقال بولتون إن «معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في الاتفاق». وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1,5% هذا العام و3,6% العام المقبل.

من جهتها ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» في أول تقرير لها عن إيران منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوباتها أن طهران تواصل التزامها بما هو مطلوب منها في الاتفاق النووي مع عدة قوى عالمية. وجاء في التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وقدرتها على إنتاج مثل هذه المادة أدنى من الحد الذي نص عليه اتفاق 2015.

من جهتها، قالت مسؤولة تطبيق العقوبات على إيران في وزارة الخزانة الأميركية إنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطاعي النفط والبنوك في إيران. وشككت سيغال ماندلكير وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في جدوى جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير «آلية خاصة» لإجراء المعاملات المالية مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. وقالت ماندلكير للصحافيين في العاصمة البريطانية لندن «لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق واعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معا.. اعتقد بقوة أن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين»، فيما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران.

