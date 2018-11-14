عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وافق على إجلاء جرحى من الحوثيين وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية جيريمي هانت الى السعودية والامارات. وأوضحت الوزارة في بيان أن «قوات التحالف ستسمح الآن للامم المتحدة بالاشراف على إجلاء طبي لحوثيين، ما يصل الى خمسين مقاتلا مصابين، الى سلطنة عمان قبل سلسلة محادثات سلام جديدة في السويد ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر».وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إنه «متفائل لإعلان السعودية والإمارات دعمهما لعملية السلام الدولية التي يقودها الموفد الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث».وأضاف «خلال لقاءاتي أحرزنا تقدما ورسمنا نهجا ذات مصداقية نحو خفض التصعيد العسكري».

في غضون ذلك أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، امس اقتراب قواته من ميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي اليمن.وقالت قوات الوية العمالقة في بيان نشرته على موقعها الرسمي» إن قواتها حررت العديد من المواقع والمباني بمدينة الحديدة ولا تزال تواصل تقدمها في احياء المدينة لتطهيرها من ميليشيات الحوثي». وأظهرت كاميرا المركز الإعلامي لألوية العمالقة الصور الأولى لميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الحوثيون وهو المنفذ الرئيس لدخول حوالي 80% من المساعدات والسلع التجارية إلى اليمن.

وتظهر اللقطات التي نشرها المركز اقتراب قوات الجيش من الميناء حيث لا تزال المعارك مستمرة مع مسلحي الحوثيين.

في السياق نفسه أعلن العقيد تركي المالكي المتحدث العسكري لقوات التحالف استهداف ومهاجمة رادار ساحلي للحوثيين في جزيرة البوادي بالبحر الأحمر. واضاف في مؤتمر صحافي «أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التي تطال البحر الأحمر».

